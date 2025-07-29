Україна може приєднатися до європейської супутникової мережі зв'язку IRIS²

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Україна, Велика Британія та Норвегія можуть приєднатися до супутникової програми ЄС IRIS², яка розробляється як альтернатива американському сервісу Starlink. Про це повідомляє видання Euractiv.

Наразі переговори з Єврокомісією щодо участі у програмі вже проводить Норвегія. Ісландія, яка також не входить до ЄС, на початку липня вже завершила аналогічні переговори. Велика Британія та Україна, в свою чергу, офіційно ще не почали перемовини про приєднання.

"Я б не був проти", - сказав Кубілюс, коли його запитали, чи можуть країни, які не входять до ЄС, офіційно приєднатися до багатомільярдної космічної програми.

Комісар відзначив потенціал України та Великої Британії в космічній програмі: України - як колишнього важливого космічного центру за часів СРСР, а Великої Британії - як країни зі сформованим досвідом у космічній галузі.

У контексті російсько-української війни Київ активно використовує послуги SpaceX для військового звʼязку, що викликає в Європі занепокоєння з огляду на монополію Starlink на ринку супутникових телекомунікацій. Проєкт IRIS², який передбачає запуск близько 280 супутників та оцінюється в €10,6 млрд, може змінити баланс у сфері космічного звʼязку. Очікується, що мережа запрацює у 2030-х роках.

Проєкт закону ЄС про космічну програму був поданий Єврокомісією 25 червня і наразі ведуться активні внутрішні переговори щодо його майбутнього застосування. Ухвалення законопроєкту займе кілька років, однак в майбутньому це може обмежити доступ іноземних космічних компаній, зокрема SpaceX, до європейського ринку. Єврокомісар зазначив, що американська сторона поки не зробила ніяких заяв щодо цієї ініціативи.

До слова, нещодавно на українському фронті, як і у всьому світі, було зафіксовано масштабний збій супутникового інтернету Starlink. Компанія SpaceX пізніше повідомила, що причиною збою було оновлення програмного забезпечення на наземних обчислювальних кластерах, яке перевантажило мережу, що призвело до відмови основних сервісів.

