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АНАЛІТИКА

В Google Фото тестується нова функція редагування з допомогою ШІ

12:32 30.07.2025 |

Новини IT

 


У версії 7.38 додатка Google Фото виявлено код, що свідчить про тестування нової функції редагування з назвою "Допоможи мені редагувати" (Help me edit). Вона дозволяє користувачам вводити текстові інструкції для змін фотографій, які виконуватимуться за допомогою ШІ на базі Gemini. Про це повідомляє Android Authority.

Функція, яку попереднього активував користувач Telegram Зак Аллен, реалізована у вигляді текстового поля в оновленому інтерфейсі редагування. Користувач може описати бажані зміни, наприклад, заміну кольорів об'єкта, а система запропонує відповідні варіанти. Загалом новий інтерфейс нагадує той, що використовується в окремому додатку Gemini, а не в стандартному редакторі Google Фото.

"Допоможи мені редагувати" має схожість із функцією "Переосмислення" (Reimagine), яка вже доступна у Google Фото для деяких пристроїв Pixel. Однак нова опція підтримує більш розгорнуті команди, тоді як "Переосмислення" обмежується використанням коротких запитів.

Функція наразі недоступна для широкого загалу, і Google офіційно її не анонсувала. Виявлення стало можливим завдяки розбору APK-файлу Google Фото, що дозволяє прогнозувати майбутні оновлення на основі незавершеного коду.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Google
 

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