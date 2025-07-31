Уряд Німеччини схвалив бюджет на 2026 рік з 8,5 млрд євро для України

Німецький уряд на засіданні в середу схвалив проєкт бюджету на 2026 рік та середньострокове фінансове планування до 2029-го, де зокрема передбачена збільшена підтримка України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Проєкт федерального бюджету Німеччини на 2026 рік передбачає видатки в розмірі близько 520,5 млрд євро - на 3,5% більше, ніж закладено в цьогорічному бюджеті.

Запозичення в проєкті бюджету передбачені на рівні майже 174,3 млрд євро - на 31 млрд євро більше, ніж цього року.

Інвестиції уряду Німеччини у 2026 році становитимуть близько 126,7 млрд євро, або на 11 млрд євро більше, ніж цьогоріч. Це рекордний показник для Німеччини, який став можливим зокрема завдяки послабленню боргових правил.

Збільшення бюджету відображене і в оборонних витратах, які зростуть з 62,4 млрд євро до 82,7 млрд євро у 2026 році - насамперед за рахунок фінансування закупівель зброї та боєприпасів.

Крім того, згідно з середньостроковим бюджетним планом, до 2029 року оборонні видатки Німеччини будуть поступово збільшуватися, досягнувши квоти НАТО у розмірі 3,5% ВВП.

У бюджеті на 2026 рік також передбачено близько 8,5 мільярда євро військової допомоги Україні, як і повідомлялось раніше.

Обговорення бюджету у Бундестазі розпочнеться наприкінці вересня, а до кінця року його мають затвердити обидві палати парламенту Німеччини.