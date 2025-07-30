YouTube почне автоматично визначати акаунти підлітків за допомогою ШІ

З 13 серпня 2025 року YouTube запровадить покращену модель ШІ, яка автоматично визначатиме акаунти користувачів до 18 років. Вік облікового запису та активність користувача братимуть до уваги, після чого для неповнолітніх застосовуватимуть відповідні обмеження.

До цих обмежень входить блокування відео з віковими обмеженнями, показ лише неперсоналізованої реклами, нагадування робити перерву, а також обмеження повторних рекомендацій на чутливі теми, зокрема про образ тіла. Крім того, неповнолітнім автоматично показуватимуть нагадування про конфіденційність під час коментування або завантаження відео.

YouTube повідомлятиме користувачів, якщо їх класифікують як підлітків. У разі помилки користувач зможе підтвердити свій вік за допомогою документа, селфі або банківської картки.

Ініціатива є частиною ширшої кампанії Google із посилення захисту дітей в інтернеті. Подібні заходи вже набули чинності у Великій Британії, а також розглядаються в окремих штатах США та ЄС.

YouTube попереджає, що деякі автори можуть заробляти менше, адже на дитячі акаунти не будуть націлюватися рекомендації. Спершу нову систему протестують на невеликій групі користувачів у США, а потім запустять і в інших країнах.

