ПриватБанк заявляє про беззаперечну перемогу в судовому процесі у Лондоні проти Коломойського та Боголюбова

Націоналізований ПриватБанк здобув беззаперечну перемогу в багатомільярдному англійському судовому процесі проти ексвласників Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова, йдеться у повідомлені фінустанови в середу після початку оголошення рішення суддею у Лондоні.

Банк зазначив, що інформація доповнюватиметься.

Як повідомлялося, суддя Вільям Трауер у Високому суді Лондона у середу з 12:30 за Києвом оголошує рішення за поданим ще у грудні 2017 році позовом націоналізованого ПриватБанку до його колишніх власників Коломойського та Боголюбова, а також шести інших компаній: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc та Zao Ukrtransitservice Ltd.

Націоналізований у грудні 2016 року ПриватБанк за рік подав позов до Високого суду Лондона проти ексвласників Коломойського і Боголюбова, а також імовірно пов'язаних із ними шести британських компаній, і домігся припису суду про всесвітній арешт їхніх активів на суму понад $2,5 млрд.

Однак Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав невідповідним його юрисдикції цей позов ПриватБанку, вирішивши, що його подали проти британських компаній, щоб притягнути до провадження Коломойського і Боголюбова. Банк оскаржив це рішення, і апеляційний суд Англії та Уельсу 15 жовтня 2019 року став на його бік. Припис суду про всесвітній арешт активів залишився чинним до винесення судового рішення по суті.

Заключні слухання у Високому суді Лондона почалися в середині червня 2023 року, зокрема й через те, що суддя відклав їх через війну. Банк заявив, що до цього часу розмір позову збільшився з початкових $1,9 млрд майже до $4,5 млрд, оскільки відсотки нараховують у розмірі приблизно $500 тис. щодня, а судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів залишається чинним.

Банк заявляв, що справа стосується "шахрайства в епічних масштабах, прикритого відмиванням грошей в особливо великих розмірах, скоєним проти банку в 2013-2014 роках його колишніми власниками Коломойським і Боголюбовим. У письмових поясненнях адвокат Ендрю Гантер, який представляє ПриватБанк, стверджував про безліч доказів, що підтверджують незаконне привласнення і причетність до нього відповідачів.

Своєю чергою захист Коломойського і Боголюбова відкинув звинувачення і ще тоді заявив, що банку не вдалося виявити конкретні дії ексвласників, які були незаконними з позиції законодавства України або які безпосередньо призвели до збитків банку.