Toyota почне виробництво електромобілів у Європі з 2028 року

Toyota почне випуск електромобілів у Європі з 2028 року. Першою моделлю стане електричний кросовер, який збиратимуть на заводі Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) у місті Колін (Чехія). Про це повідомляє японське видання Nikkei.

Проєкт передбачає виробництво близько 100 000 електромобілів на рік. Це буде перша в історії Toyota лінія з виробництва електрокарів у Європі.

Зазначений електричний кросовер стане частиною розширеної лінійки електромобілів Toyota, яка до 2026 року налічуватиме 14 моделей на європейському ринку. Серед них - нова версія кросовера C-HR+ і оновлений bZ4X.

За даними Nikkei, менш як 2% поточних продажів Toyota припадає на електромобілі, що робить європейську локалізацію стратегічно важливою. У довгостроковій перспективі автовиробник розраховує досягти вуглецевої нейтральності в Європі до 2035 року.

Раніше Toyota заявляла про плани збільшити глобальний модельний ряд електрокарів втричі до 2027 року і довести світове виробництво EV до одного мільйона машин на рік. Однак у 2024-му компанія скоригувала плани - виробництво великого трирядного SUV у США було відкладено, а прогноз на 2026 рік скорочено до 800 000 одиниць.

Локалізація в Європі розглядається як спосіб підвищити економічну ефективність, скоротити викиди на логістиці та адаптуватися до екологічних обмежень Євросоюзу, зокрема за нормами CO₂ і прийдешнім стандартом Euro 7.

Завод TMMCZ був заснований у 2002 році як СП Toyota і PSA під назвою TPCA. З 2021 року підприємство повністю належить Toyota і випускає моделі Aygo X і Yaris.