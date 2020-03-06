Когда появится вакцина против коронавируса?

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Когда появится вакцина против коронавируса?

09:42 06.03.2020 |

Всякая всячина

 

И месяца не прошло с того момента, как китайские ученые расшифровали геном коронавируса SARS-CoV-2 и представили эту информацию исследователям во всем мире. После этого множество фармацевтических компаний и научно-исследовательских центров незамедлительно приступили к работе. С тех пор число лабораторий, которые работают над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, так выросло, что все их невозможно сосчитать.

Кто занимается разработкой вакцины против коронавируса

Помимо крупных исследовательских центров, например, Института по контролю и предотвращению вирусных заболеваний в континентальном Китае, ученые из Гонконга, США, Германии, Франции, Австралии, Канады и Израиля активно разрабатывают вакцину против коронавируса. Многие из этих проектов поддерживает CEPI, международное объединение по борьбе с эпидемиями, которое финансируется за счет государственных средств и частных пожертвований.

CEPI в настоящий момент выделяет деньги на проекты по разработке вакцины против коронавируса немецкой фирмы CureVac и двух американских - Inovio и Modern, а также научные разработки Университета Квинсленда в Австралии, которые с конца февраля уже тестируются на животных.

Эти проекты также поддерживают американские компании Dynavax и Glaxo Smith Kline, которые занимаются разработкой адъювантов - комплекса веществ, используемых для усиления иммунной реакции при введении одновременно с иммуногеном.

Кроме проектов, финансируемых CEPI, о собственных разработках вакцины против коронавируса также объявили американские компании Johnson & Johnson и Novavax, французская Sanofi и канадская VIDO- InterVac7. В исследованиях, нацеленных на разработку вакцины, участвует ряд университетов: в Германии, Гонконге, Израиле, Канаде и Великобритании.

Когда будет разработана вакцина против коронавируса

Отдельные группы экспертов заявляют о своих амбициозных целях разработать вакцину за пару недель. Немецкие ученые относятся к таким высказываниям критически. Эпидемиолог Александер Кекуле (Alexander Kekule), возглавляющий Институт медицинской микробиологии при университетской клинике в Галле, полагает, что вакцина против коронавируса поступит на фармацевтический рынок не ранее 2021 года. "До осени 2020 года у нас не будет вакцины", - прогнозирует Кекуле. И указывает на сложности при разработке вакцины против коронавирусов, поскольку их геномы подвержены быстрым изменениям.

Это подтверждено исследованием китайских ученых, которые установили, что существует два типа коронавируса SARS CoV-2: штамм s-COV и штамм l-Cov-2. Первый из них встречается гораздо чаще, второй является намного более опасным. Подвергающиеся изменениям геномы коронавирусов являются причиной того, что до сих нет вакцины против привычных, сезонных вирусов, вызывающих простудные заболевания. Они, кстати, тоже являются коронавирусами, но менее опасными, чем SARS- CoV-1, SARS- CoV-2 и MERS.

Разработка вакцины против SARS-CoV-2 - безопасность важнее, чем скорость

Ускоренной разработки и допуска вакцины против коронавируса на рынок фармацевтической продукции, как это было в случае с вирусом Эбола, ожидать не приходится, потому что коронавирус гораздо менее опасен. Поэтому вопрос срочности менее актуален. Но широкая вакцинация населения означает, что множество здоровых людей получат прививку от коронавируса. И в этом случае, в отличие от вируса Эбола, как показали оценки рисков, лучше не торопиться с применением вакцины.

Здесь гораздо более важно исключить возможный вред от вакцинации, нежели в срочном порядке сделать прививку от коронавируса всем здоровым людям, у которых практически никогда болезнь не протекает в тяжелой форме.

К тому же уже есть медикаменты, чтобы излечить болезнь, в случае если она протекает тяжело. Один из таких препаратов был разработан и применялся против вируса Эбола.

Как должна действовать вакцина против коронавируса

Все составляющие вакцины против коронавируса разработаны на базе уже существующих. Некоторые из них применяются в ветеринарии. Например, вакцина против MERS используется для лечения верблюдов.

Многие фармацевтические кампании делают ставку на вакцину, которая помогает организму вырабатывать неопасные вирусные белки. На них должна отреагировать иммунная система. Она вырабатывает антигены, которые борются с опасными коронавирусами. Такая вакцина, если ее когда-нибудь разработают, может производиться быстро и в больших количествах.

Другие производители делают ставку на то, чтобы вводить пациентам напрямую вирусные штаммы. Это традиционный способ защиты от инфекционных заболеваний. Нельзя исключать, что вакцина против коронавируса появится уже после того, как пандемия будет остановлена. Но может так быть, что за первой волной коронавируса последуют и другие. Когда в северном полушарии начинается весна, и вирусы погибают, эпидемия может начаться в южном полушарии, где наступают холода. А осенью снова вспыхнуть там, где более холодный климат.
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

18:29 Минфин отказался от аукциона по размещению ОВГЗ 10 марта

18:16 Рынок офисов Киева в 2019г пополнился на 100 тыс. кв. м, в 2020г прогнозируется выход рекордных 250 тыс. кв. м

17:41 Цены на строймонтажработы в Украине в январе возросли на 1,5% - Госстат

17:29 Нацбанк из-за новых угроз продлил на год статус валютных ОВГЗ как безрисковых

17:18 Иена растет к большинству основных валют 6 марта, достигла максимума к доллару США за полгода

12:52 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков на 05.03.20

12:52 Справочный курс гривны 6 марта понизил на 12,5 коп до уровня 24,8755 грн/$1

11:52 Сбербанк и ПИБ имеют наивысшие доли неработающих кредитов в Украине - НБУ

11:42 Биржи АТР 6 марта закрылись в минусе на 1-2% на обострении опасений вокруг коронавируса

11:38 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.03.20

11:33 Остаток средств на корсчетах банков 06.03.20

11:30 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 05.03.20

08:19 Цена золота 6 марта достигла максимума с 2013 года на сохранении рисков по коронавирусу

08:14 Курс евро к доллару коррекционно снижается 6 марта после заметного роста ранее

07:59 Индексы США 5 марта вернулись к падению на 3-4% на опасениях по коронавирусу

• дальше…

05.03 Путин и Эрдоган договорились о новом перемирии в Сирии

05.03 Турция обещает направить еще больше мигрантов в ЕС

05.03 В Южной Корее полностью легализуют торговлю криптовалютами

05.03 Верховный суд Индии отменил запрет на криптовалюты

05.03 США заблокировали выбор кандидата от Китая на пост главы агентства по интеллектуальной собственности

05.03 Экономика США продолжает расти сдержанно-умеренными темпами - Beige Book

05.03 МВФ снизит прогноз роста мировой экономики в 2020 году из-за коронавируса

05.03 Почему Беларусь так долго не может вступить в ВТО?

05.03 Европа написала закон о борьбе с потеплением. Грета Тунберг назвала его капитуляцией

05.03 ЕС больше не хочет принимать беженцев. Что изменилось за 5 лет?

04.03 Миллиардер Майкл Блумберг вышел из президентской гонки в США и поддержал Байдена

04.03 США ударили по талибам в Афганистане. До этого Трамп провел с ними «очень хороший разговор»

04.03 В Иране эпидемия коронавируса охватила почти всю страну

04.03 В Афганистане талибы убили не менее 20 силовиков

04.03 На праймериз демократов в «супервторник» лидирует Байден

• дальше…

15:36 Водителей ждут «письма счастья»: в Украине снова заработают автоматические фиксаторы скорости

15:30 В этом году планируют завершить строительство первой бетонной дороги в Украине

05.03 На первой станции киевского метро запустили 4G

04.03 Украина остается «частично свободной» страной в рейтинге Freedom House

04.03 Средняя цены на квартиры в новостройках Киева, в феврале 2020 года составила 27 977 грн

04.03 В феврале средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 35610 грн

04.03 Кабмин хочет продать целый квартал в центре Киева - Дубилет

03.03 В Киеве начали выпускать студенческий е-билет

03.03 Украина будет выдавать «золотые визы» за инвестиции от $100 тысяч

27.02 В приложении Kyiv Smart City появилась услуга возвращения эвакуированного авто

25.02 Внедрение электронного билета в Киеве обошлось в 500 миллионов, – КГГА

19.02 Украина вводит безвиз с еще одной карибской страной

17.02 В Киеве с апреля заработают единый е-билет для метро и наземного общественного транспорта и туристические проездные

14.02 В Украине запустили электронный сервис, который платит кэшбек за безопасное вождение

13.02 Земля для московской церкви и «дерибан» Труханова острова: Как депутаты долго собирались, чтобы сбежать из Киевсовета

• дальше…

15:25 Нефедов: если не будет «химии» с новым Кабмином, готов уйти

13:40 В тени величайшего лидера. Какую свинью может подложить Зеленскому Шмыгаль

12:52 ЕС снял санкции с Азарова и Ставицкого

12:05 Таможня ответила Зеленскому на «лайки в Facebook»

10:01 Рябошапку убрали: Какой российский сценарий для Зеленского готовят олигархи

09:54 Виагра для рейтинга. Когда Зеленский отправит в отставку Кабмин Шмыгаля

09:03 Возможно кто-то убедил президента, что Украине не нужен МВФ, - мнение

08:30 Шмыгаль: Неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе

08:26 Шмыгаль о подаче воды в Крым: Правительство не имеет технической возможности снабжать водой полуостров до его возвращения в состав Украины

05.03 Реакция на новый Кабмин: Morgan Stanley рекомендует продавать украинские бонды

05.03 Истерики Бужанского и помощь Медведчука. Как Рябошапку заочно отправляли в отставку

05.03 Оржель отказался от должности министра энергетики в правительстве Шмыгаля

05.03 Первый бой Шмыгаля: Как Коломойский и Медведчук атакуют Немчинова

05.03 Украина и НАТО: Зачем Кулебу и Пристайко поменяли местами

05.03 Юрист «Квартала» из Петербурга. Кто такой Сергей Ионушас, который может стать новым генпрокурором

• дальше…

15:59 Новая Skoda Octavia RS перестала быть секретом

13:52 Dacia показала первый электрический кроссовер

11:55 HP отклонила новое предложение Xerox о поглощении

09:24 Новый логотип BMW не появится на автомобилях

05.03 Коллекционный Aston Martin без лобового стекла оценили почти в миллион долларов

05.03 Samsung первой в мире показала телевизоры с поддержкой Wi-Fi 6

05.03 Новый Fiat 500 перешел на электротягу и сохранил ретро-дизайн

05.03 В Украине раскупили электромобили Porsche еще до презентации

04.03 Родстер Bacalar стал самой редкой и дорогой моделью Bentley

04.03 Hyundai представил «пророческий» электрический концепт без руля

04.03 Компания BMW поменяла логотип

04.03 Google отменила свое крупнейшее мероприятие, на котором должны были представить Android 11

04.03 Xiaomi отменила мартовские презентации не только в Китае, новинки будут показывать только онлайн

03.03 Black Shark 3 Pro отличается от Black Shark 3 гораздо сильнее, чем ожидалось

03.03 Игровое подразделение Xiaomi представило мощный смартфон Black Shark 3

• дальше…

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

30.05 Как правильно завести служебный роман

24.05 Бизнес-этикет: четыре вредные привычки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно