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Ядерний бомбардувальник B-2 Spirit отримає новітню бомбу GBU-72/B вагою 2300 кг для знищення бункерів на великій глибині
14:37 08.05.2024 |
ВПС США хочуть озброїти ядерні бомбардувальники B-2 Spirit новими протибункерними бомбами. Вони називаються GBU-72/B. Очікується, що розробка завершиться до кінця поточного фінансового року.
B-2 Spirit проходить модернізацію перед тим, як буде виведений з експлуатації в наступному десятилітті. У рамках цієї програми літаки будуть озброєні бомбами GBU-72/B, які витіснять з арсеналу бомби GBU-28/B.
GBU-72/B оснащуються комплектом JDAM (Joint Direct Attack Munition) з блоком наведення по GPS. Вага GBU-72/B становить 2300 кг (5000 фунтів). Пентагон не розкриває деталі нової зброї, але зазначає, що вона перевершує бомбу GBU-28 вагою 2300 кг із лазерним наведенням, яка може пробивати до 30 м ґрунту або до 6 м армованого бетону.
2021 року ВПС США успішно провели серію випробувань GBU-72/B, зокрема скидання бомби з повітря. Для тестів військова служба застосовувала винищувач четвертого покоління F-15E Strike Eagle. Випробування проходили над полігоном, пов'язаним із базою Еглін (Eglin), штат Флорида. Там була створена необхідна мішенева обстановка. На фотографії вище показано підрив бойової частини.
Сейсмічні бомби
GBU-72/B є розвитком сейсмічної бомби Tallboy, яка з'явилася під час Другої світової війни. Її створив британський інженер Барнс Воллес (Barnes Wallis), а сам принцип такої зброї був придуманий ним ще до початку війни.
За даними з відкритих джерел, Королівські ВПС Великої Британії отримали від компанії Vickers-Armstrongs 854 бомби Tallboy масою 5443 кг. Маса вибухової речовини становить 2358 кг.
За допомогою Tallboy було знищено багато укріплених об'єктів та пускові установки. Після висадки союзників у Нормандії союзники завдали удару по залізничному вокзалу поруч із містом Сомюр. Ця атака вважається найбільш вражаючою демонстрацією можливостей сейсмічної бомби Tallboy.
США зацікавилися концепцією такої зброї та запустили виробництво T-14. Це ліцензійна копія британської сейсмічної бомби Grand Slam вагою 10 тонн, які під час другої війни використовувалися для ударів по базах підводних човнів.
Уже після закінчення війни США створили T-12 Cloudmaker (на фотографії вище) масою 20 тонн. Однак, потім сейсмічні бомби відійшли на другий план через швидкий розвиток ядерної зброї.
Згадана раніше GBU-28 з'явилася на початку 1990-х під час війни в Іраку. Через 16 років Boeing створила авіабомбу GBU-57, яку було прийнято на озброєння у 2011 році. Після чотирьох стадій модернізації GBU-57 може проникати в ґрунт на глибину до 60 метрів.
Модернізація B-2 Spirit
Нещодавно стало відомо, що Northrop Grumman отримає до $7 млрд на розширення можливостей парку літаків B-2 Spirit. Не виключено, що це буде остання масштабна програма модернізації бомбардувальників перед виведенням з експлуатації.
Наразі парк B-2 складається з 20 літаків, два з яких перебувають у ремонті. Всього Northrop Grumman побудувала для ВПС США 21 бомбардувальник, але на початку 2008 року один із них розбився в Тихому океані біля військової бази Андерсен (Andersen).
Вартість одного B-2 Spirit з урахуванням інфляції становить понад $2 млрд. Northrop Grumman уже працює над стратегічним бомбардувальником нового покоління B-21 Raider. Його презентували в грудні 2022 року, а за рік він здійснив перший політ.
B-21 оцінюють у $700 млн. Однак ВПС США вірять, що вартість ядерного бомбардувальника нового покоління може бути знижена. Про це минулого місяця повідомив секретар ВПС США Френк Кендалл (Frank Kendall) після спілкування з представниками Northrop Grumman.
У 2025 фінансовому році буде скориговано бюджет на програму B-21 Raider з урахуванням позитивних переговорів щодо цін на виробництво. При цьому ВПС США стверджують, що масштаби проєкту не будуть урізані. Загалом служба має намір отримати 100 бомбардувальників B-21 для заміни B-2 Spirit і B-1 Lancer.
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