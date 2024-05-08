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Артур Еш
США відкликали ліцензії на постачання чипів Intel та Qualcomm для китайської компанії Huawei
10:51 08.05.2024 |
Адміністрація США Джо Байдена відкликала експортні ліцензії, які дозволяють компаніям Intel і Qualcomm постачати для Huawei напівпровідники.
Про це пише Financial Times.
Відповідні рішення є посиленням тиску Вашингтону на китайську компанію з виробництва телекомунікаційного обладнання. Видання з посиланням на людей, знайомих з ситуацією, зазначає, що цей крок Міністерства торгівлі США впливає на постачання мікросхем для портативних комп'ютерів і мобільних телефонів Huawei.
"Вашингтон вже має жорсткі обмеження на продаж американських технологій Huawei, але законодавці-республіканці закликали президента Джо Байдена вжити ще жорсткіших заходів проти китайської групи, яка, за словами чиновників з національної безпеки, допомагає Пекіну займатися кібершпигунством по всьому світу. Huawei заперечує ці звинувачення", - йдеться в повідомленні.
За словами експертки з експортного контролю в консалтинговій компанії Beacon Global Strategies Меган Гарріс, цей крок свідчить про те, наскільки серйозно уряд США підходить до того, що він вважає загрозою національній безпеці з боку китайських технологій, і не відступає від неї.
Крім того, відкликання ліцензій відбувається на тлі тривоги США щодо здатності Huawei розробляти передові чіпи, попри масштабний експортний контроль, запроваджений у 2022 році.
Після публікації листа Intel заявила, що суворо дотримується всіх законів і правил у країнах, де веде свій бізнес. Ноутбук Huawei MateBook X Pro, який був випущений минулого місяця, використовує чіп Intel Core Ultra 9. Наразі Intel відмовилася коментувати майбутній крок міністерства торгівлі.
Натомість посольство Китаю у Вашингтоні розкритикувало цей крок, назвавши його "повним економічним знущанням".
"Довільне встановлення обмежень або насильницьке прагнення до відокремлення на догоду політичному порядку денному порушує принципи ринкової економіки і чесної конкуренції, підриває міжнародний економічний і торговий порядок, порушує і дестабілізує глобальні промислові ланцюги і ланцюги поставок і в кінцевому підсумку завдасть шкоди інтересам всього світу", - заявив прессекретар посольства Лю Пенгюй.
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