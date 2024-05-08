BMW M4 CS отримав потужність 550 к.с.

Автомобіль BMW M4 CS став на 20 кілограмів легшим, на 20 к.с. потужнішим й коштуватиме від 160 000 євро.

Спорткар BMW M4 отримав нову альтернативну комплектацію, яка розміститься між Competition Coupé та CSL. Виробництво BMW M4 CS буде обмежено 1000 одиницями.





BMW M4 CS орієнтуватиметься на перегони, не вносячи надто різких змін у комфорт. При цьому потужність становитиме 405 кВт (550 к.с.), що на 20 к.с. більше, ніж у Competition Coupé.

8-ступенева автоматична коробка передач із селектором передач і пелюстками перемикання передач розганяє CS, який доступний лише як повнопривідний, з місця до 100 км/год за 3,4 секунди. Передня тяга обмежена електронікою до 302 км/год. Максимальний крутний момент 650 Нм доступний між 2750 і 5950 об/хв, а максимальна потужність досягається при 6250 об/хв. Радість від обертів закінчується лише на максимальній швидкості 7200 об/хв. Під час тест-драйвів на Nordschleife новий CS показав час 7хв.21,989 хвилини на колі.

Цих вражаючих показників водіння можна досягти, відрегулювавши тиск наддуву до 2,1 бар. Незважаючи на підвищення продуктивності, за словами мюнхенської компанії, будуть «необмежені якості з точки зору стабільності та довговічності».

У той час як спортивний режим 4WD розподіляє більшу частку крутного моменту на задні колеса, M4 CS стає задньопривідним автомобілем у режимі 2WD, а система контролю курсової стійкості (DSC) деактивується. Незалежна кінематика осі та індивідуальне налаштування шасі призначені для подальшої оптимізації точності кермування, поведінки відгуку та керування колесами. Як і для амортизаторів з електронним керуванням, кермового управління та гальмівної системи. «Режим M-Dynamic» призначений для розширення діапазону динаміки водіння через допустимий дрифт.

Вихлопна система з чотирма трубами із заслінками з електронним керуванням і парами вихлопних труб, пофарбованих у матовий чорний колір у типовому стилі M, забезпечує «атмосферу гоночної траси» в режимах Sport і Sport+. У комфортному режимі звук трохи складніший.

Завдяки ексклюзивним дизайнерським особливостям стандартне обладнання спеціальної моделі виділяється серед своїх аналогів. Гальмівна система M-Compound доступна з червоними або чорними гальмівними супортами. Також є ковані легкосплавні диски з V-подібними спицями. 19-дюймовий на передній осі та 20-дюймовий на задній осі в матово-золотистому бронзовому або матово-чорному кольорах призначені для задоволення від спортивного керма.

Для максимальної «ефективності» колеса оснащені Michelin Pilot Sport Cup 2 у розмірах 275/35 ZR19 і 285/30 ZR20 у стандартній комплектації. Якщо покупець віддає перевагу комфорту, можна обрати «високопродуктивну альтернативу» без додаткової плати.

Покращені показники продуктивності також досягаються завдяки оптимізованій вазі з численними компонентами, виготовленими з пластику, армованого вуглецевим волокном (CFRP). Дах, капот, передній спліттер, передні повітрозабірники, кришки зовнішніх дзеркал, задній дифузор і задній спойлер у стилі Герні виготовлені з карбону.

Спеціальне лакофарбове покриття «Riviera Blue» і «Frozen Isle of Man Green Metallic», чорні бічні пороги, зябра XXL M з червоними контурними лініями та повторюваний напис «M4 CS» завершують зовнішній вигляд.

Інтер'єр

В інтер'єрі кермо з алькантари з червоною центральною розміткою, карбонові ковшеподібні сидіння, поверхні зі шкіри Merino та чорно-червона контрастна строчка створюють особливий модельний ефект.

Вуглецеві ковшеподібні сидіння доступні як стандарт, але можна не економити на їхній вазі. Одна лише титанова вихлопна система дозволяє заощадити 4 кг. Загалом, M4 CS не тільки досягає ексклюзивності на перший погляд, але й зменшує вагу на 20 кг порівняно з BMW M4 Competition Coupé.

Перелік опцій включає прецизійну стійку, вуглецево-керамічне гальмо з пофарбованими в червоний або золотистий колір супортами та кольори екстер'єру «Brooklyn Gray» і «Sapphire Black Metallic». Своїм жовтим світлом, ближнє світло та вітальний світловий дисплей нагадують автомобілі BMW GT під час перегонів.

Ціна навіть більш радикальна, ніж торішній седан M3 CS, який викликав ажіотаж у 146 000 євро. Базова ціна для Німеччини встановлена на рівні 160 000 євро для початку виробництва в липні 2024 року. Зробити замовлення на BMW M4 CS можна з кінця травня.