Фінансові новини
- |
- 08.05.24
- |
- 18:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
BMW M4 CS отримав потужність 550 к.с.
17:09 08.05.2024 |
Автомобіль BMW M4 CS став на 20 кілограмів легшим, на 20 к.с. потужнішим й коштуватиме від 160 000 євро.
Спорткар BMW M4 отримав нову альтернативну комплектацію, яка розміститься між Competition Coupé та CSL. Виробництво BMW M4 CS буде обмежено 1000 одиницями.
BMW M4 CS орієнтуватиметься на перегони, не вносячи надто різких змін у комфорт. При цьому потужність становитиме 405 кВт (550 к.с.), що на 20 к.с. більше, ніж у Competition Coupé.
8-ступенева автоматична коробка передач із селектором передач і пелюстками перемикання передач розганяє CS, який доступний лише як повнопривідний, з місця до 100 км/год за 3,4 секунди. Передня тяга обмежена електронікою до 302 км/год. Максимальний крутний момент 650 Нм доступний між 2750 і 5950 об/хв, а максимальна потужність досягається при 6250 об/хв. Радість від обертів закінчується лише на максимальній швидкості 7200 об/хв. Під час тест-драйвів на Nordschleife новий CS показав час 7хв.21,989 хвилини на колі.
У той час як спортивний режим 4WD розподіляє більшу частку крутного моменту на задні колеса, M4 CS стає задньопривідним автомобілем у режимі 2WD, а система контролю курсової стійкості (DSC) деактивується. Незалежна кінематика осі та індивідуальне налаштування шасі призначені для подальшої оптимізації точності кермування, поведінки відгуку та керування колесами. Як і для амортизаторів з електронним керуванням, кермового управління та гальмівної системи. «Режим M-Dynamic» призначений для розширення діапазону динаміки водіння через допустимий дрифт.
Вихлопна система з чотирма трубами із заслінками з електронним керуванням і парами вихлопних труб, пофарбованих у матовий чорний колір у типовому стилі M, забезпечує «атмосферу гоночної траси» в режимах Sport і Sport+. У комфортному режимі звук трохи складніший.
Завдяки ексклюзивним дизайнерським особливостям стандартне обладнання спеціальної моделі виділяється серед своїх аналогів. Гальмівна система M-Compound доступна з червоними або чорними гальмівними супортами. Також є ковані легкосплавні диски з V-подібними спицями. 19-дюймовий на передній осі та 20-дюймовий на задній осі в матово-золотистому бронзовому або матово-чорному кольорах призначені для задоволення від спортивного керма.
Для максимальної «ефективності» колеса оснащені Michelin Pilot Sport Cup 2 у розмірах 275/35 ZR19 і 285/30 ZR20 у стандартній комплектації. Якщо покупець віддає перевагу комфорту, можна обрати «високопродуктивну альтернативу» без додаткової плати.
Покращені показники продуктивності також досягаються завдяки оптимізованій вазі з численними компонентами, виготовленими з пластику, армованого вуглецевим волокном (CFRP). Дах, капот, передній спліттер, передні повітрозабірники, кришки зовнішніх дзеркал, задній дифузор і задній спойлер у стилі Герні виготовлені з карбону.
Спеціальне лакофарбове покриття «Riviera Blue» і «Frozen Isle of Man Green Metallic», чорні бічні пороги, зябра XXL M з червоними контурними лініями та повторюваний напис «M4 CS» завершують зовнішній вигляд.
Інтер'єр
В інтер'єрі кермо з алькантари з червоною центральною розміткою, карбонові ковшеподібні сидіння, поверхні зі шкіри Merino та чорно-червона контрастна строчка створюють особливий модельний ефект.
Вуглецеві ковшеподібні сидіння доступні як стандарт, але можна не економити на їхній вазі. Одна лише титанова вихлопна система дозволяє заощадити 4 кг. Загалом, M4 CS не тільки досягає ексклюзивності на перший погляд, але й зменшує вагу на 20 кг порівняно з BMW M4 Competition Coupé.
Перелік опцій включає прецизійну стійку, вуглецево-керамічне гальмо з пофарбованими в червоний або золотистий колір супортами та кольори екстер'єру «Brooklyn Gray» і «Sapphire Black Metallic». Своїм жовтим світлом, ближнє світло та вітальний світловий дисплей нагадують автомобілі BMW GT під час перегонів.
Ціна навіть більш радикальна, ніж торішній седан M3 CS, який викликав ажіотаж у 146 000 євро. Базова ціна для Німеччини встановлена на рівні 160 000 євро для початку виробництва в липні 2024 року. Зробити замовлення на BMW M4 CS можна з кінця травня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС схвалили надання Україні коштів від заморожених російських активів
ТОП-НОВИНИ
|Дискусії про економічне бронювання тривають - Арахамія
|Посли ЄС погодилися з Планом для України, необхідним для фінансування Ukraine Facility у розмірі EUR50 млрд
|Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації
|Румунія розгляне передачу Patriot Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У США перевіряють Tesla через можливе шахрайство на тлі заяв керівників про автопілот
|YouTube запустив функцію, яка перемотує відео на найцікавіший момент
|BMW M4 CS отримав потужність 550 к.с.
|Ядерний бомбардувальник B-2 Spirit отримає новітню бомбу GBU-72/B вагою 2300 кг для знищення бункерів на великій глибині
|Samsung, LG та Vestel працюють над єдиною системою для керування пристроями зі смартфона
|TikTok та ByteDance звернулися до суду через закон, який дозволить заблокувати платформу у США
Бізнес
|Новий процесор Apple M4 в iPad Pro — у 2 рази швидший за M2, у 4 рази швидша графіка, продуктивність ШІ 38 TOPS
|Apple Pencil Pro: стилус зі зворотним тактильним зв'язком, підтримкою жесту стиснення і функцією Find My за $129
|Перший OLED-дисплей, стрункіший корпус та нові процесори: Apple показала iPad Pro (M4)
|Apple представила iPad Air 6: розмір, як у iPad Pro, нове розташування камери, процесор M2 та ціна від $599
|6G встановлює новий рекорд швидкості передачі даних, перевершуючи 5G у 500 разів
|Microsoft анонсувала підтримку української мови у Copilot для Microsoft 365
|Україну на інвестиційному саміті SelectUSA у США в червні представлятимуть 15 стартапів