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Монетный двор Великобритании выпустил семикилограммовую золотую монету номиналом 7 000 фунтов
12:46 04.03.2020 |
Королевский монетный двор Великобритании представил набор золотых монет, в который входит самая дорогая и крупная монета в его истории. Об этом сообщается на сайте монетного двора.
Вес этой монеты - семь килограммов, диаметр - 18,5 см, номинальная стоимость - 7 000 фунтов стерлингов (почти $9 000).
Кроме нее, в набор входят монеты весом в два и один килограмм. Он посвящен последнему фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать", который выйдет на экраны весной 2020 года.
На монете выгравирован автомобиль Бонда - Aston Martin DB5 и номерной знак BMT 216A. Также изображены цифры 007 и пистолет вымышленного шпиона.
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