Монетный двор Великобритании выпустил семикилограммовую золотую монету номиналом 7 000 фунтов

Королевский монетный двор Великобритании представил набор золотых монет, в который входит самая дорогая и крупная монета в его истории. Об этом сообщается на сайте монетного двора.

Вес этой монеты - семь килограммов, диаметр - 18,5 см, номинальная стоимость - 7 000 фунтов стерлингов (почти $9 000).

Кроме нее, в набор входят монеты весом в два и один килограмм. Он посвящен последнему фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать", который выйдет на экраны весной 2020 года.

На монете выгравирован автомобиль Бонда - Aston Martin DB5 и номерной знак BMT 216A. Также изображены цифры 007 и пистолет вымышленного шпиона.



