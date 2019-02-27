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Экс-жена собирается отсудить у Фирташа 5 миллиардов евро – СМИ
17:36 26.02.2019 |
Бывшая жена и пасынок олигарха Дмитрия Фирташа собираются подать на него исковое заявление о нанесении убытков почти 5 миллиардов евро в прокуратуру Вены.
Об этом сообщили источники "Австрийского агентства прессы", пишет Die Presse.
В частности, бывшая жена собирается написать заявление об отмывании денег Фирташа в Центральную прокуратуру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в Вене.
Заявление также будет касаться близкого доверенного Фирташа, который "занимает высокую политическую должность в Украине".
"Бывшая жена Фирташа и его сын обвиняют подозреваемых в том, что они незаконно вывели средства из основной компании и перечислили их в оффшорные компании в начале 2000-х годов", - говорится в сообщении СМИ.
Отмечается, что причиной вывода средств, стал предстоящий развод пары.
В дальнейшем, по словам источника, подозреваемые пытались "урегулировать" решения споров с экс-женой с помощью запугиваний.
"Вероятный ущерб в исковом заявлении должен составить около 5 миллиардов евро", - отметили в издании.
Также сообщается, что наибольший вред богатству экс-жены Фирташа нанесли указаниями из Вены, поэтому расследовать дело должны австрийские правоохранительные органы.
Напоминаем:
Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро.
США обвиняет Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.
Соединенные Штаты направили в Австрию запрос на экстрадицию Фирташа, но 30 апреля 2015 Земельный суд Вены по уголовным делам отказал Минюста США и не отдал олигарха.
Позже Фирташ направил в Конституционный суд Австрии представление с требованием признать неконституционным соглашение об экстрадиции между Австрией и Соединенными Штатами, но суд отказал в рассмотрении жалобы.
Таким образом в суде могут обжаловать решение о запрете экстрадиции Фирташа в США.
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