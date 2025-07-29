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АНАЛІТИКА

Військовий космічний човник Boeing X-37B готується для випробування системи квантової навігації

Військовий космічний човник Boeing X-37B готується для випробування системи квантової навігації

 

Космічні сили США оприлюднили підробці наступної місії секретного військового шатлу Boeing X-37B.

Старт восьмої місії Boeing X-37B, яка отримала позначку USSF-36, запланована на 21 серпня 2025 року з використанням ракети-носія SpaceX Falcon 9. Серед найважливіших експериментів - випробування технології лазерного зв'язку в космосі та тестування нового найпродуктивнішого квантового інерційного датчика. Партнерами цих експериментів є Дослідницька лабораторія ВПС США (Air Force Research Lab) та Підрозділ оборонних інновацій (Defense Innovation Unit) відповідно.

Лазерний зв'язок є невід'ємною частиною майбутньої мережі космічного зв'язку, оскільки використання такої технології збільшує обсяг даних, який можна надсилати у той самий проміжок часу. Крім того, лазерний зв'язок є безпечнішим та захищенішим, ніж традиційні радіочастотні передачі. Використання мереж лазерного зв'язку має підвищити стійкість американської космічної архітектури, гарантуючи, що вона не містить єдиної точки відмови.

Щодо технології інерційної квантової навігації, то вона має забезпечити незалежну від GPS навігацію космічних апаратів через виявлення обертання та прискорення окремих атомів. Квантова навігація має підвищить навігаційну стійкість космічних апаратів США перед обличчям поточних та майбутніх загроз (читай глушення сигналу GPS РФ та/чи КНР). Квантові інерційні датчики будуть корисними та для навігації в навколомісячному просторі та біля інших планет, де сигнал GPS за зрозумілих причин взагалі відсутній.

Раніше Космічні сили США та Управління швидких можливостей Повітряних сил (Department of the Air Force Rapid Capabilities Office), яке керує місіями Boeing X-37B, не розповсюджувалися про задачі цього апарату та кожного його запуску. Це змінилася з приходом другої адміністрації Трампа. 21 лютого 2025 року Космічні сили США навіть виклали фото Землі, зроблено з борту Boeing X-37B у січні 2024 року.

Нагадаємо, в нас на сайті були опубліковані дві великих статті про космічні човники нового покоління, про Boeing X-37 та його клони, та про Dream Chaser та інші проєкти.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США
 

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