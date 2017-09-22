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Самая богатая женщина в мире, наследница косметической группы L'Oreal умерла в возрасте 94 лет
20:34 21.09.2017 |
Дочь основателя косметической группы L'Oreal Лилиан Бетанкур, самая богатая женщина в мире по версии журнала Forbes, умерла в возрасте 94 лет.
Первым из СМИ о смерти Л.Бетанкур сообщило агентство AFP, ссылавшееся на слова членов ее семьи. Вскоре после этого гендиректор и председатель совета директоров L'Oreal Жан-Поль Агон обнародовал официальное заявление. Подробности ее смерти не разглашаются.
Forbes оценивал состояние Л.Бетанкур в $44,6 млрд, индекс Bloomberg Billionaires - в $42,5 млрд, она считалась самой богатой женщиной в мировой истории. Л.Бетанкур унаследовала состояние и контрольный пакет акций L'Oreal в 1957 году, когда скончался ее отец Эжен Шюлле. В 1963 году компания вышла на IPO, но Л.Бетанкур сохранила мажоритарный пакет. На момент смерти ей принадлежало более 30% акций L'Oreal.
В 2007 году ее единственная дочь Франсуаза Бетанкур-Мейерс обратилась в суд, требуя признать Л.Бетанкур недееспособной, поскольку та подарила одному из друзей около 1 млрд евро. В 2011 году суд передал опекунство над Л.Бетанкур ее дочери и двум внукам. Один из внуков, Жан-Виктор Майерс занимает место Л.Бетанкур в совете директоров компании с 2012 года.
Компания L'Oreal, основанная в 1909 году, производит косметику, духи и средств по уходу за кожей и волосами, владеет более чем 30 брендами, включая Lancome, Garnier, Vichy, Maybelline, Urban Decay, Yves Saint Laurent и Kiehl's. Продукция L'Oreal продается более чем в 140 странах, ее выручка в 2016 году составила 25,8 млрд евро.
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