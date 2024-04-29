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ЗМІ: США можуть надати ЗСУ бойові літаки з Казахстану
12:37 29.04.2024 |
Нещодавно Сполучені Штати Америки через офшорні компанії придбали у Казахстану 81 старий радянський бойовий літак, зокрема МіГ-27, МіГ-29 і бомбардувальники Су-24. Оскільки вони перебувають в непридатному стані, їх можуть передати Україні для розбору на запчастини або для використання у якості приманок, повідомило видання Kyiv Post у неділю, 28 квітня.
У публікації зазначається, що в межах процесу оновлення парку бойових літаків Казахстан у жовтні виставив на аукціон 117 винищувачів та бомбардувальників на суму 1,5 мільйона доларів. В оголошенні значилося, що літаки перебувають у непридатному для використання стані, їхня модернізація вважається економічно недоцільною, а корисність як джерела запасних частин обмежена.
Попри це, за даними російського англомовного видання Reporter.RU та українського Telegram-каналу Insider UA, США здійснили покупку 81 літака через офшорні компанії. Причину купівлі не оголосили, утім, зважаючи, що ці типи літаків перебувають на озброєнні України, як припускає видання, ймовірно, з часом їх передадуть Києву. "Припускають, що Збройні сили України (ЗСУ) розберуть їх на запчастини або навіть використовуватимуть застарілі літаки як приманки на аеродромах", - пише Kyiv Post.
Раніше західні союзники України уже придбали або передали велику кількість радянської військової техніки для підтримки і доповнення озброєння, яке вже є у ЗСУ.
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