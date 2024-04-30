Vivo X100s із процесором Dimensity 9300+ встановив рекорд в AnTuTu, набравши понад 2,3 мільйона балів

Напередодні офіційного анонсу прийдешній смартфон Vivo X100s був помічений на платформах AnTuTu і GeekBench, де продемонстрував високі показники продуктивності.

Згідно з інформацією від менеджера з продуктів Vivo Ханя Босяо (Han Boxiao), Vivo X100s отримав загальний бал в AnTuTu у 2,305,267, що є помітним поліпшенням у порівнянні з попередником Vivo X100, який набрав близько 2,04 мільйона балів. Пристрій працює на ще не анонсованому чипсеті Dimensity 9300 Plus. Згідно з останньою інформацією, Dimensity 9300 Plus є розігнаною версією Dimensity 9300.

Що стосується результатів GeekBench для Vivo X100s, то він отримав 2313 балів в одноядерному тесті та 7743 бали в багатоядерному. Для порівняння, стандартний Vivo X100 з Dimensity 9300 набрав приблизно 7351 бал у багатоядерному тесті та 2205 балів в одноядерному.

Vivo X100s, як очікується, матиме ті самі характеристики, що й Vivo X100, але з новим чипсетом. Він також, за чутками, матиме плаский екран, на відміну від вигнутого екрана попередньої моделі. Очікується, що Vivo X100s буде представлений у травні в Китаї, разом із Vivo X100 Ultra на базі Snapdragon 8 Gen 3. Офіційний анонс Dimensity 9300 Plus від MediaTek заплановано на 7 травня.