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АНАЛІТИКА

Маск домагався схвалення автопілота у своїх авто під час зустрічі із чиновниками у Китаї

14:27 29.04.2024 |

Транспорт

 

Ілон Маск під час поїздки в Пекін, яка завершилася в понеділок, наполягав на схваленні Китаєм впровадження Tesla повного автопілота у своїх авто, що може підвищити доходи компанії в той час.

Про це повідомляє Reuters.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск прибув до китайської столиці в неділю, де, як очікується, обговорить впровадження програмного забезпечення для повного самостійного водіння (FSD) і дозвіл на передачу даних про водіння за кордон, за словами людини, обізнаної з цим питанням.

На китайському ринку Tesla знаходиться під тиском конкурентів.

Серед його поїздки була зустріч з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном, який похвалив розробку Tesla в Китаї, як успішний приклад американо-китайського економічного і торговельного співробітництва, хоча державні ЗМІ не повідомили, чи обговорювали вони FSD.

З 2021 року китайські регулятори вимагають від Tesla зберігати всі дані, зібрані її китайським автопарком, у Шанхаї, через що компанія не може передавати їх назад до Сполучених Штатів.

За словами співрозмовника Reuters, Маск прагне отримати дозвіл на передачу даних, зібраних в країні, за кордон для навчання алгоритмів своїх технологій повного автопілота.

Невідомо, які ще схвалення регуляторних органів Китаю повинна буде отримати Tesla, перш ніж вона зробить FSD повністю доступною в Китаї.

Нагадаємо:

У неділю 28 квітня засновник Tesla Ілон Маск несподівано прибув у Пекін, аби обговорити із високопоставленими чиновниками країни впровадження технології повного автопілота у своїх автомобілях Tesla.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Tesla
 

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