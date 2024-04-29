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АНАЛІТИКА

SpaceX розраховує зробити місячну ракету Starship повністю багаторазовою до кінця 2025 року

09:03 29.04.2024 |

Новини IT

SpaceX розраховує зробити місячну ракету Starship повністю багаторазовою до кінця 2025 року

 

Американська аерокосмічна компанія SpaceX розраховує зробити багаторазовими всі ступені надважкої ракети Starship, що розробляється для польотів на Місяць і Марс, повідомив у п'ятницю засновник компанії Ілон Маск.

"Повна і швидка багаторазовість носія і космічного корабля, а також дозаправка корабля на орбіті - це дві фундаментальні технології, які ми маємо намір отримати до кінця наступного року", - написав Маск у соцмережі X.

На його думку, ці технології є "критично необхідними для того, щоб зробити життя "мультипланетним".

Багаторазова ракетна система складається з космічного корабля Starship і носія Super Heavy. Її висота перевищує 120 метрів. Вона вища за будь-яку іншу ракету, коли-небудь створену у світі. Носій Super Heavy удвічі потужніший, ніж створювана NASA для пілотованих польотів на Місяць важка ракета Space Launch System (SLS).

До теперішнього моменту ракета була запущена тричі, але тільки один політ - у березні цього року - увінчався успіхом.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: SpaceX
 

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