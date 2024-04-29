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SpaceX розраховує зробити місячну ракету Starship повністю багаторазовою до кінця 2025 року
09:03 29.04.2024 |
Американська аерокосмічна компанія SpaceX розраховує зробити багаторазовими всі ступені надважкої ракети Starship, що розробляється для польотів на Місяць і Марс, повідомив у п'ятницю засновник компанії Ілон Маск.
"Повна і швидка багаторазовість носія і космічного корабля, а також дозаправка корабля на орбіті - це дві фундаментальні технології, які ми маємо намір отримати до кінця наступного року", - написав Маск у соцмережі X.
На його думку, ці технології є "критично необхідними для того, щоб зробити життя "мультипланетним".
Багаторазова ракетна система складається з космічного корабля Starship і носія Super Heavy. Її висота перевищує 120 метрів. Вона вища за будь-яку іншу ракету, коли-небудь створену у світі. Носій Super Heavy удвічі потужніший, ніж створювана NASA для пілотованих польотів на Місяць важка ракета Space Launch System (SLS).
До теперішнього моменту ракета була запущена тричі, але тільки один політ - у березні цього року - увінчався успіхом.
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