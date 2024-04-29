SpaceX розраховує зробити місячну ракету Starship повністю багаторазовою до кінця 2025 року

Американська аерокосмічна компанія SpaceX розраховує зробити багаторазовими всі ступені надважкої ракети Starship, що розробляється для польотів на Місяць і Марс, повідомив у п'ятницю засновник компанії Ілон Маск.

"Повна і швидка багаторазовість носія і космічного корабля, а також дозаправка корабля на орбіті - це дві фундаментальні технології, які ми маємо намір отримати до кінця наступного року", - написав Маск у соцмережі X.

На його думку, ці технології є "критично необхідними для того, щоб зробити життя "мультипланетним".

Багаторазова ракетна система складається з космічного корабля Starship і носія Super Heavy. Її висота перевищує 120 метрів. Вона вища за будь-яку іншу ракету, коли-небудь створену у світі. Носій Super Heavy удвічі потужніший, ніж створювана NASA для пілотованих польотів на Місяць важка ракета Space Launch System (SLS).

До теперішнього моменту ракета була запущена тричі, але тільки один політ - у березні цього року - увінчався успіхом.