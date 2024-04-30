Маск знайшов для xAI $6 млрд інвестицій, стартап оцінили в $18 млрд - TechCrunch

Стартап із розвитку штучного інтелекту xAI, що належить Ілону Маску (Elon Musk), домовився про залучення $6 млрд інвестицій. Попередня оцінка компанії становила $18 млрд.

За даними TechCrunch, спочатку xAI планував залучити $3 млрд за оцінки $15 млрд. Однак через високий попит з боку інвесторів умови швидко переглянули в бік збільшення.

У раунді фінансування візьмуть участь Sequoia Capital, венчурний фонд Future Ventures, заснований другом Маска Стівом Джурветсоном (Steve Jurvetson), а також Valor Equity Partners і Gigafund, засновники яких входять до ближнього кола мільярдера.

Джурветсон є членом ради директорів SpaceX, раніше входив до ради Tesla. Люк Носек (Luke Nosek) з Gigafund був першим інвестором SpaceX і входить до ради компанії. Антоніо Грасіас (Antonio Gracias) з Valor - один із перших інвесторів Tesla та екс-директор, також у раді SpaceX.

Точний список учасників поки що невідомий через закритий характер переговорів. Джерела повідомляють, що потенційних інвесторів запрошували на відеодзвінки з Маском і співробітниками xAI.

Якщо переговори пройдуть успішно, угоду із залучення $6 млрд за оцінки $18 млрд буде закрито найближчими тижнями.