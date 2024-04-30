Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Маск знайшов для xAI $6 млрд інвестицій, стартап оцінили в $18 млрд - TechCrunch

13:42 29.04.2024 |

Новини IT

 

Стартап із розвитку штучного інтелекту xAI, що належить Ілону Маску (Elon Musk), домовився про залучення $6 млрд інвестицій. Попередня оцінка компанії становила $18 млрд.

За даними TechCrunch, спочатку xAI планував залучити $3 млрд за оцінки $15 млрд. Однак через високий попит з боку інвесторів умови швидко переглянули в бік збільшення.

У раунді фінансування візьмуть участь Sequoia Capital, венчурний фонд Future Ventures, заснований другом Маска Стівом Джурветсоном (Steve Jurvetson), а також Valor Equity Partners і Gigafund, засновники яких входять до ближнього кола мільярдера.

Джурветсон є членом ради директорів SpaceX, раніше входив до ради Tesla. Люк Носек (Luke Nosek) з Gigafund був першим інвестором SpaceX і входить до ради компанії. Антоніо Грасіас (Antonio Gracias) з Valor - один із перших інвесторів Tesla та екс-директор, також у раді SpaceX.

Точний список учасників поки що невідомий через закритий характер переговорів. Джерела повідомляють, що потенційних інвесторів запрошували на відеодзвінки з Маском і співробітниками xAI.

Якщо переговори пройдуть успішно, угоду із залучення $6 млрд за оцінки $18 млрд буде закрито найближчими тижнями.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6688
  0,0673
 0,17
EUR
 1
 42,4972
  0,0563
 0,13

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4063  0,03 0,07 39,9633  0,02 0,05
EUR 42,2488  0,03 0,08 43,0083  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6900  0,10 0,25 39,7100  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес