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Маск знайшов для xAI $6 млрд інвестицій, стартап оцінили в $18 млрд - TechCrunch
13:42 29.04.2024 |
Стартап із розвитку штучного інтелекту xAI, що належить Ілону Маску (Elon Musk), домовився про залучення $6 млрд інвестицій. Попередня оцінка компанії становила $18 млрд.
За даними TechCrunch, спочатку xAI планував залучити $3 млрд за оцінки $15 млрд. Однак через високий попит з боку інвесторів умови швидко переглянули в бік збільшення.
У раунді фінансування візьмуть участь Sequoia Capital, венчурний фонд Future Ventures, заснований другом Маска Стівом Джурветсоном (Steve Jurvetson), а також Valor Equity Partners і Gigafund, засновники яких входять до ближнього кола мільярдера.
Джурветсон є членом ради директорів SpaceX, раніше входив до ради Tesla. Люк Носек (Luke Nosek) з Gigafund був першим інвестором SpaceX і входить до ради компанії. Антоніо Грасіас (Antonio Gracias) з Valor - один із перших інвесторів Tesla та екс-директор, також у раді SpaceX.
Точний список учасників поки що невідомий через закритий характер переговорів. Джерела повідомляють, що потенційних інвесторів запрошували на відеодзвінки з Маском і співробітниками xAI.
Якщо переговори пройдуть успішно, угоду із залучення $6 млрд за оцінки $18 млрд буде закрито найближчими тижнями.
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