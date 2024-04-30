Відтепер більше реклами на YouTube, коли ви зупиняєте відео

Google планує збільшити кількість рекламних оголошень, які користувачі бачать на YouTube, коли вони призупиняють відтворення відео.

Google оголосила про успішність тестів нової функціональності, яка дозволяє показувати рекламу під час призупинення відео. Ця функція, відома як "призупинення реклами", вже успішно випробувалася на підключених телевізорах, збільшуючи обсяг рекламних доходів компанії.

Старший віцепрезидент і головний комерційний директор Google відзначив позитивний вплив цієї нової опції на рекламний ринок та зазначив, що вона сприяє підвищенню цін на рекламу.

Популярність реклами на YouTube продовжує зростати, що свідчить про збільшення прибутку Google від цього сегменту. Протягом останнього року компанія успішно впоралася з блокувальниками реклами, що призвело до зростання доходів від реклами на 21% порівняно з попереднім роком.