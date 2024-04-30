Microsoft зіткнулася з дефіцитом потужностей для хмарного ШІ, незважаючи на зростання інвестицій

Корпорація Microsoft відчуває брак інфраструктури дата-центрів для розгортання моделей штучного інтелекту в хмарі, попри різке збільшення капітальних витрат на 79% у річному обчисленні до $14 млрд.

Як зазначила фінансовий директор Емі Худ (Amy Hood), попит на хмарні ШІ-сервіси все ще випереджає пропозицію, хоча компанія нарощує потужності.

Зростаючий інтерес до людиноподібних функцій генеративного штучного інтелекту змушує компанії впроваджувати розумних асистентів у свої продукти. Microsoft додала такі функції в Teams, Bing та інші сервіси після успіху ChatGPT від OpenAI.

Доходи корпорації від хмарного підрозділу Azure зросли на 31%, причому 7 відсоткових пунктів припало на штучний інтелелкт. Однак брак потужностей стримує розвиток ШІ-напрямку.

Худ заявила, що обмеження поставок знижують обсяги вільних потужностей, які Microsoft може здавати в оренду для запуску моделей клієнтами.

У поточному кварталі капзатрати Microsoft "істотно" збільшаться переважно на хмарну інфраструктуру. Компанія має намір наростити інвестиції в новому фінансовому році для задоволення зростаючого попиту на хмарні сервіси та ШІ-продукти.