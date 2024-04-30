Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Microsoft зіткнулася з дефіцитом потужностей для хмарного ШІ, незважаючи на зростання інвестицій

13:52 29.04.2024 |

Новини IT

 

Корпорація Microsoft відчуває брак інфраструктури дата-центрів для розгортання моделей штучного інтелекту в хмарі, попри різке збільшення капітальних витрат на 79% у річному обчисленні до $14 млрд.

Як зазначила фінансовий директор Емі Худ (Amy Hood), попит на хмарні ШІ-сервіси все ще випереджає пропозицію, хоча компанія нарощує потужності.

Зростаючий інтерес до людиноподібних функцій генеративного штучного інтелекту змушує компанії впроваджувати розумних асистентів у свої продукти. Microsoft додала такі функції в Teams, Bing та інші сервіси після успіху ChatGPT від OpenAI.

Доходи корпорації від хмарного підрозділу Azure зросли на 31%, причому 7 відсоткових пунктів припало на штучний інтелелкт. Однак брак потужностей стримує розвиток ШІ-напрямку.

Худ заявила, що обмеження поставок знижують обсяги вільних потужностей, які Microsoft може здавати в оренду для запуску моделей клієнтами.

У поточному кварталі капзатрати Microsoft "істотно" збільшаться переважно на хмарну інфраструктуру. Компанія має намір наростити інвестиції в новому фінансовому році для задоволення зростаючого попиту на хмарні сервіси та ШІ-продукти.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Microsoft
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6688
  0,0673
 0,17
EUR
 1
 42,4972
  0,0563
 0,13

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4063  0,03 0,07 39,9633  0,02 0,05
EUR 42,2488  0,03 0,08 43,0083  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6900  0,10 0,25 39,7100  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес