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Microsoft зіткнулася з дефіцитом потужностей для хмарного ШІ, незважаючи на зростання інвестицій
13:52 29.04.2024 |
Корпорація Microsoft відчуває брак інфраструктури дата-центрів для розгортання моделей штучного інтелекту в хмарі, попри різке збільшення капітальних витрат на 79% у річному обчисленні до $14 млрд.
Як зазначила фінансовий директор Емі Худ (Amy Hood), попит на хмарні ШІ-сервіси все ще випереджає пропозицію, хоча компанія нарощує потужності.
Зростаючий інтерес до людиноподібних функцій генеративного штучного інтелекту змушує компанії впроваджувати розумних асистентів у свої продукти. Microsoft додала такі функції в Teams, Bing та інші сервіси після успіху ChatGPT від OpenAI.
Доходи корпорації від хмарного підрозділу Azure зросли на 31%, причому 7 відсоткових пунктів припало на штучний інтелелкт. Однак брак потужностей стримує розвиток ШІ-напрямку.
Худ заявила, що обмеження поставок знижують обсяги вільних потужностей, які Microsoft може здавати в оренду для запуску моделей клієнтами.
У поточному кварталі капзатрати Microsoft "істотно" збільшаться переважно на хмарну інфраструктуру. Компанія має намір наростити інвестиції в новому фінансовому році для задоволення зростаючого попиту на хмарні сервіси та ШІ-продукти.
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