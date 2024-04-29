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АНАЛІТИКА

Україна тимчасово відступає від Конвенції з прав людини

08:33 29.04.2024 |

Політика, Україна

 

Україна подала заявку до Ради Європи про часткове призупинення дії в країні деяких пунктів Європейської конвенції з прав і свобод людини у зв'язку з воєнним станом. Відповідний документ опубліковано на сайті міжнародної організації в неділю, 28 квітня. Там уточнюється, що саму заявку було подано ще 4 квітня.

Згідно із заявкою, Україна на час війни припинить дотримуватися таких положень Конвенції, як: недоторканність житла; таємниця листування, телефонних переговорів та іншої кореспонденції; невтручання в особисте й сімейне життя; свобода пересування та вільний вибір місця проживання; право на свободу думки й слова; вільне вираження поглядів і переконань, а також право збору, зберігання й поширення інформації; право на проведення зборів, мітингів і страйків; право володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном.

Обмеження прав на період воєнного стану

Також у документі перелічено конкретні заходи та дії, які можуть бути запроваджені під час воєнного стану в порушення Конвенції: примусове відчуження приватного або комунального майна для потреб держави; запровадження комендантської години; особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження пересування громадян та іноземців, руху транспорту; огляд речей, транспорту, багажу, вантажів, службових приміщень і житла громадян; заборона громадянам, які перебувають на воєнному чи спеціальному обліку, змінювати місце проживання чи перебування без належного дозволу.

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація через військове вторгнення Росії. Видання "Дзеркало тижня" нагадує, що під час дії режиму воєнного стану військові мають право вилучати автотранспорт і деяку техніку у підприємств усіх форм власності, органів влади та самоврядування, а також у цивільних осіб.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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