Виробники смартфонів хочуть повернути microSD, щоб перекласти придбання пам'яті на користувача

09:44 09.12.2025 |

Новини IT

Слот для карт microSD довгий час залишався простим і недорогим способом збільшити пам'ять смартфона без переплати за версію з більшим накопичувачем. Користувачі отримували свободу вибору, а от виробники втрачали на продажах версій з більшим обсягом сховища. Поступово більшість брендів відмовилися від цього варіанта, прибравши слот і заробляючи на дорогих модифікаціях. Тепер ситуація знову може змінитися: різке подорожчання пам'яті, яке вже вибиває з ринку компанії на кшталт Micron або Transcend, породило чутки, що виробники смартфонів можуть повернути microSD-слот.

На Weibo інсайдер Repeater 002 не назвав конкретних брендів, але згадав інформацію на рівні китайських постачальників, яка і підштовхнула його до публікації. Через дефіцит і зростання цін на пам'ять, який може тривати щонайменше до четвертого кварталу 2027 року, комплектуючі для ПК уже різко подорожчали. Логічно, що це вдарить і по мобільній DRAM.

Показовий момент для галузі полягає в тому, що підрозділ Samsung Device Solutions нібито відмовився забезпечити власний мобільний бізнес потрібним обсягом пам'яті, обравши контракт із переглядом цін щокварталу. Вартість одного модуля LPDDR5X на 12 ГБ уже досягла $70 - більш ніж удвічі вище, ніж $33 на початку року. За таких умов кожен підрозділ Samsung намагається тримати маржу.

Об'єктивно, ціни на смартфони через зростання вартості DRAM підуть угору - питання лише в тому, наскільки виробник готовий утримувати "удар" за власний кошт. І от тут повернення слота для microSD виглядає логічно. Користувач може обрати базову версію смартфона, зекономити і встановити карту пам'яті. А виробники втримають конкурентні ціни й не втратять продажі.

Ідеально, якщо нові моделі підтримуватимуть стандарт microSD Express, який прибирає вузьке місце в швидкості. Наприклад, карта Samsung P9 Express на 512 ГБ із швидкістю до 800 МБ/с коштує $74,99 на Amazon. Для порівняння: Apple бере додаткові $200 за перехід зі 256 ГБ на 512 ГБ у смартфоні. Хоча малоймовірно, що Apple почне використовувати слот для карти пам'яті в iPhone, а от виробники Android-пристроїв можуть бути гнучкішими в цьому питанні.

Є й ложка дьогтю: смартфони, що вже стоять у виробничій черзі, не отримають редизайн. Тому виробники зможуть повернути слот microSD лише в моделях, що готуються до релізу в другій половині 2026 року.
За матеріалами: itc.ua
 

ТЕГИ

