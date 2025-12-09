Google Doppl запускає шопінг-стрічку для примірки одягу з відео, повністю згенерованими ШІ

Google оновлює свій експериментальний застосунок Doppl. У ньому з'являється нова шопінг-стрічка, створена штучним інтелектом. Doppl працює як інструмент для віртуальної примірки одягу за персоналізованими 3D-зображеннями, а оновлена стрічка пропонує рекомендації відповідно до стилю користувача. Майже всі позиції у ній доступні для покупки одразу.

Що відомо

На відміну від Instagram чи TikTok, де товари рекламують реальні блогери, стрічка в Doppl складається виключно з відео, створених генеративним ШІ. Google обіцяє персоналізовані образи й підбір одягу за вподобаннями користувача: додаток аналізує взаємодії з товарами та стиль, який ви задаєте під час налаштування профілю.

Відео у стрічці - це вдосконалена функція Doppl, яка вміє перетворювати зображення з віртуальним "аватаром" користувача у динамічні ролики, щоб краще демонструвати посадку одягу. Це відповідає трендам e-commerce, де короткі відео стають головним інструментом продажів.

Нововведення вже доступне на iOS та Android у США для користувачів 18+.