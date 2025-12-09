Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Google Doppl запускає шопінг-стрічку для примірки одягу з відео, повністю згенерованими ШІ

08:08 09.12.2025 |

Новини IT

Google оновлює свій експериментальний застосунок Doppl. У ньому з'являється нова шопінг-стрічка, створена штучним інтелектом. Doppl працює як інструмент для віртуальної примірки одягу за персоналізованими 3D-зображеннями, а оновлена стрічка пропонує рекомендації відповідно до стилю користувача. Майже всі позиції у ній доступні для покупки одразу.

Що відомо

На відміну від Instagram чи TikTok, де товари рекламують реальні блогери, стрічка в Doppl складається виключно з відео, створених генеративним ШІ. Google обіцяє персоналізовані образи й підбір одягу за вподобаннями користувача: додаток аналізує взаємодії з товарами та стиль, який ви задаєте під час налаштування профілю.

Відео у стрічці - це вдосконалена функція Doppl, яка вміє перетворювати зображення з віртуальним "аватаром" користувача у динамічні ролики, щоб краще демонструвати посадку одягу. Це відповідає трендам e-commerce, де короткі відео стають головним інструментом продажів.

Нововведення вже доступне на iOS та Android у США для користувачів 18+.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0700
  0,0133
 0,03
EUR
 1
 49,0242
  0,0281
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8546  0,10 0,24 42,4277  0,10 0,23
EUR 48,8819  0,14 0,28 49,4569  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1500  0,02 0,05 42,1800  0,02 0,05
EUR 49,0795  0,01 0,02 49,1015  0,01 0,01

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес