- 09.12.25
- 11:56
- RSS
- мапа сайту
Google Doppl запускає шопінг-стрічку для примірки одягу з відео, повністю згенерованими ШІ
08:08 09.12.2025
Google оновлює свій експериментальний застосунок Doppl. У ньому з'являється нова шопінг-стрічка, створена штучним інтелектом. Doppl працює як інструмент для віртуальної примірки одягу за персоналізованими 3D-зображеннями, а оновлена стрічка пропонує рекомендації відповідно до стилю користувача. Майже всі позиції у ній доступні для покупки одразу.Що відомо
На відміну від Instagram чи TikTok, де товари рекламують реальні блогери, стрічка в Doppl складається виключно з відео, створених генеративним ШІ. Google обіцяє персоналізовані образи й підбір одягу за вподобаннями користувача: додаток аналізує взаємодії з товарами та стиль, який ви задаєте під час налаштування профілю.
Відео у стрічці - це вдосконалена функція Doppl, яка вміє перетворювати зображення з віртуальним "аватаром" користувача у динамічні ролики, щоб краще демонструвати посадку одягу. Це відповідає трендам e-commerce, де короткі відео стають головним інструментом продажів.
Нововведення вже доступне на iOS та Android у США для користувачів 18+.
