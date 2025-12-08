Фінансові новини
- 08.12.25
- 09:21
RSS
мапа сайту
На ринку більше не вважають OpenAI лідером у сфері ШІ – Bloomberg
08:57 08.12.2025 |
Засновника ChatGPT, компанію OpenAI, більше не вважається передовим у галузі технологій штучного інтелекту через питаннями щодо нерентабельності та необхідності швидкого зростання, щоб оплатити свої величезні витрати.
Про це повідомляє Bloombeg.
Водночас материнська компанія Google, Alphabet Inc. стає потужним конкурентом, який має свої інтереси в усіх сферах штучного інтелекту.
Кошик компаній, пов'язаних з OpenAI, зріс на 74% у 2025 році, що є вражаючим результатом, але значно поступається 146% стрибку акцій Alphabet.
"На початку цього року OpenAI була золотою дитиною, а Alphabet розглядалася в зовсім іншому світлі. Зараз ставлення до OpenAI є набагато стриманішим", - сказав Бретт Юінг, головний ринковий стратег First Franklin Financial Services.
Як результат, акції компаній, що входять до орбіти OpenAI - головним чином Oracle Corp., CoreWeave Inc. і Advanced Micro Devices Inc., а також Microsoft Corp., Nvidia Corp. і SoftBank, яка володіє 11% акцій компанії - зазнають сильного тиску з боку продавців.
Тим часом динаміка Alphabet сприяє зростанню не тільки ціни її акцій, але й акцій пов'язаних з нею компаній, таких як Broadcom Inc., Lumentum Holdings Inc., Celestica Inc. і TTM Technologies Inc.
"Було пролито світло на складність фінансування, циклічні угоди, проблеми з боргами. Я впевнений, що це певною мірою існує в екосистемі Alphabet, але в угодах OpenAI це було викрито як досить екстремальне явище, і усвідомлення цього змінило настрої", - сказав Юінг.
Скептицизм щодо OpenAI можна простежити з серпня, коли компанія представила GPT-5, що викликало неоднозначну реакцію.
Він посилився минулого місяця, коли Alphabet випустила останню версію своєї моделі Gemini AI і отримала схвальні відгуки.
В результаті генеральний директор OpenAI Сем Альтман оголосив про "червоний код" для поліпшення якості ChatGPT, відклавши інші проекти до тих пір, поки не буде налагоджено роботу її фірмового продукту.
