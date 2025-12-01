Авторизация

Amazon і Google створили сервіс, що допоможе уникати інтернет-збоїв

16:22 01.12.2025 |

Новини IT

Amazon і Google оголосили про запуск спільного мультихмарного мережевого сервісу, створеного для забезпечення швидшого та надійнішого підключення між їхніми хмарними платформами.

Новий інструмент дозволяє компаніям встановлювати приватні високошвидкісні з'єднання між AWS і Google Cloud за хвилини, тоді як раніше цей процес займав тижні.

Потреба в подібному сервісі зростає, оскільки навіть нетривалі перебої інтернету здатні викликати масштабні збої. Прикладом став інцидент з AWS 20 жовтня, який спричинив проблеми для тисяч сайтів та популярних застосунків. За оцінками аналітиків, він коштуватиме бізнесу США до $650 млн.

Новий підхід поєднує AWS Interconnect-multicloud та Google Cloud Cross-Cloud Interconnect, покращуючи взаємодію мереж і спрощуючи перенесення даних і застосунків між хмарами. У компаніях називають це значним кроком уперед у розвитку мультихмарної інфраструктури. До ранніх користувачів сервісу вже приєдналася Salesforce.

Запуск відбувається на тлі масштабних інвестицій Alphabet, Microsoft і Amazon у збільшення мережевих потужностей для обробки стрімкого зростання інтернет-трафіку та навантаження від ШІ-сервісів. Хмарний бізнес Amazon продовжує активно зростати, принісши компанії $33 млрд у третьому кварталі - удвічі більше, ніж аналогічний показник Google.
За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Amazon, Google
 

