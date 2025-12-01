Фінансові новини
- |
- 01.12.25
- |
- 21:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Samsung розробила NAND‑пам’ять, яка споживає на 96% менше енергії
11:22 01.12.2025 |
Компанія Samsung повідомила про створення нового типу флеш-пам'яті NAND, яка споживає на 96% менше енергії у порівнянні з традиційними рішеннями. Про це пише корейське видання Seoul Economic Daily. Розробка базується на використанні фероелектричних транзисторів, що дозволило досягти рекордних показників енергоефективності.
Samsung повідомила, що стаття про нову технологію, співавторами якої є 34 дослідники Інституту передових технологій Samsung (SAIT), була опублікована в науковому журналі Nature під назвою "Фероелектричний транзистор для енергоефективної флеш-пам'яті NAND".
Початково робота велася над оксидними напівпровідниками, які вважалися непридатними для високопродуктивних чипів через високий пороговий рівень напруги. Водночас саме ця особливість стала ключем до зниження енергоспоживання при збільшенні кількості шарів і ємності пам'яті.
У NAND‑структурі дані зберігаються в комірках, які з'єднані послідовно. Зі зростанням кількості комірок підвищується споживання енергії, зокрема через витік струму навіть після вимкнення комірки. Крім того, збільшення висоти шарів призводить до додаткових витрат енергії під час операцій читання та запису. Нова технологія дозволяє блокувати струми нижчі за порогову напругу, що зменшує витоки і підвищує енергоефективність, як заявлено, на 96%.
Ця новітня розробка покликана вирішити проблему зростання енергоспоживання в умовах стрімкого збільшення потреб у пам'яті для смартфонів, центрів обробки даних ШІ та інших технологічних застосувань. У матеріалі зазначається, що технологія може стати важливим кроком для галузі, однак терміни її комерціалізації поки невідомі.
Зазначається, що після запуску новітньої NAND‑пам'яті у масове виробництво, її значні енергоефективні можливості будуть відчутні для всіх.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Зеленський погодив зі США "агресивний графік підписання" мирної угоди
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Гранітна бруківка: довговічність, естетика і практичність
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|У Мінекономіки назвали суму, яка передбачена на компенсацію воєнних ризиків для бізнесу
|Amazon і Google створили сервіс, що допоможе уникати інтернет-збоїв
|FT: китайські компанії переносять навчання ШІ-моделей за кордон заради чипів Nvidia
|Надходження від оплати за паркування цьогоріч зросли майже на 24%
|Бізнес отримав 167 мільйонів за облаштування робочих місць для людей із інвалідністю
|ЄС погодив нові правила для захисту клієнтів банків від онлайн-шахрайства
Бізнес
|Німеччина офіційно виступила проти повної заборони ДВЗ з 2035 року
|Китайці змоделювали блокаду Starlink на Тайвані — вистачило 1000 дронів-глушників
|Обсяги вантажних перевезень в Україні скоротилися на 9,6% - Держстат
|Власники 500 млн ПК не хочуть оновлюватися до Windows 11, а ще 500 млн не можуть, — керівник Dell
|Податківці розповіли про перші результати роботи сервісу TAX Control. На що українці скаржаться найбільше?. ПЕРЕЛІК
|Українці з початку року продали через «Дію» близько 185 тисяч автомобілів
|Дизайнер із Сінгапуру представив ретро-кросівки Nike з вбудованою консоллю Super Nintendo
Сінгапурський дизайнер Густаво Бонзаніні представив незвичний проєкт, присвячений 35-й річниці виходу Super Nintendo в Японії. Він розробив AIR SNES - кастомну пару ретро-кросівок Nike Air Max 90, які одночасно є повністю функціональною ігровою консоллю Super Nintendo Entertainment System (SNES). Про це пише Engadget.