Китайці змоделювали блокаду Starlink на Тайвані — вистачило 1000 дронів-глушників

Китайські вчені запропонували спосіб, який потенційно "відріже" Тайвань від інтернету Starlink - для цього знадобиться від 1000 до 2000 спеціально адаптованих дронів.

Сузір'я Starlink з понад 10 000 супутників давно викликає питання у китайських стратегів, в особливості після того, як Україна ефективно використала альтернативний засіб зв'язку під час спротиву російським загарбникам.

Традиційний супутниковий зв'язок спирається на кілька великих геостаціонарних супутників, закріплених над екватором. Щоб заблокувати їх, китайським військовим просто потрібно заглушити сигнал із землі. Однак, як пишуть дослідники, система Starlink дещо відрізняється: її супутники розташовані низько, рухаються швидко та мають велику чисельність. На ділі користувацький термінал підключається не до одного супутника, а швидко перемикається між кількома і навіть якщо сигнал вдасться заблокувати, то з'єднання швидко перейде до іншого - для цього вистачить кількох секунд.





"На відміну від геостаціонарних супутників, орбітальні площини Starlink не є фіксованими, а траєкторії руху сузір'я є дуже складними, при цьому кількість супутників, що входять у видиму зону, постійно змінюється", - пише команда під керівництвом дослідника Ян Чжо. "Ця просторово-часова невизначеність створює значний виклик для будь-якої третьої сторони, яка намагається контролювати або протидіяти сузір'ю Starlink".





Starlink використовує передові фазовані антенні решітки та методи стрибкоподібної зміни частоти, які адаптуються в режимі реального часу, значна частина яких керується дистанційно інженерами SpaceX у Сполучених Штатах. За словами команди Чжо, їм можна протидіяти лише за допомогою широкої та розподіленої системи глушіння, яку команда і випробувала в нещодавньому моделюванні.





"Сотні чи тисячі глушників потрібно розгорнути в небі - на дронах, повітряних кулях або літаках - для створення електромагнітного щита над полем бою".





Використовуючи фактичні дані супутників Starlink, команда виявила, що для ефективного блокування дрони-глушники мають бути розташовані на висоті 20 км та відстані у 5-9 км одне від одного. За ідеальних умов, достатньо 935 "точок придушення", кожна з яких глушить 38,5 км² (площа Тайваню 36 197 км²). Однак з використанням дешевших і менш потужних дронів їхня кількість мала б зрости до приблизно 2000.





В цьому ж дослідженні вчені протестували два типи антен: з широким променем для більшого покриття та вузькоспрямовану - вона більш потужна, але вимагає вищої точності. Остання, з потужністю 26 дБВт та відстанню в 7 км між глушниками стала оптимальним варіантом. У висновку китайці зазначили, що для більш точних результатів знадобляться реальні вимірювання діаграми спрямування користувацьких терміналів Starlink.





Очевидно, що масована присутність ворожих дронів у повітряному просторі Тайваню не лишилася б без відповіді. Батьківщина комп'ютерних і напівпровідникових гігантів, таких як TSMC, Asus та MediaTek, інвестує як у закордонні, так і у власні системи БПЛА і протидронні засоби військового призначення. На тлі загроз зі сторони Китаю, розглядаються й варіанти створення власної захисної мережі, натхненної "Залізним куполом", що безсумнівно ще більше розлютить сусіда.





Ще у липні Associated Press писав, що у Китаї активно шукають методи протидії супутниковій мережі Starlink. У відкритих наукових журналах на той час було опубліковано десятки робіт, присвячених способам виявлення та знищення системи. Серед пропозицій: створення флоту супутників-шпигунів, які стежитимуть за апаратами Starlink і потенційно пошкоджуватимуть їхні сонячні батареї корозійними матеріалами, а також використання потужних лазерів для спалювання обладнання.



