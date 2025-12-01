Власники 500 млн ПК не хочуть оновлюватися до Windows 11, а ще 500 млн не можуть, — керівник Dell

Підтримка Windows 10 офіційно завершилась у жовтні, але реальна ситуація на ринку виглядає зовсім не так, як очікували в Microsoft. За словами операційного директора Dell Джеффрі Кларка, приблизно 1 млрд комп'ютерів у світі досі працюють на Windows 10. Це дані з останнього квартального звіту Dell, і вони показують: перевести користувачів на Windows 11 буде набагато складніше, ніж планувалося.

Кларк уточнює: приблизно 500 млн ПК технічно можуть перейти на Windows 11, але цього досі не зробили. Багато хто досі любить Windows 10 і не оновлюють її через бачення Microsoft зробити Windows агентною ОС. І ще приблизно 500 млн пристроїв старіші за чотири роки - вони взагалі не підтримують Windows 11 через більш жорсткі апаратні вимоги. Як зазначив Кларк, апаратні обмеження - це серйозна перешкода, через яку мільйони ПК не відповідають вимогам Windows 11 щодо TPM і процесора. Йдеться про всі Windows-ПК на ринку, а не тільки про комп'ютери Dell.

Таким чином, за оцінками Dell, близько 1 млрд пристроїв залишаються на Windows 10, попри зняття системи з підтримки. Це навіть невеликий прогрес: у липні дослідження показувало, що половина всіх ПК у світі все ще працювали під управлінням Windows 10, а дані Statcounter вказали, що Windows 11 вперше обігнала Windows 10 за часткою на настільних ПК лише в червні цього року.

Очікувалося, що перед завершенням підтримки почнеться масовий перехід користувачів на Windows 11, але цього не сталося. Причина доволі проста - Microsoft дозволила користувачам ще рік безплатно отримувати оновлення безпеки для Windows 10, тож частина власників навіть не відчула змін.

Однак навіть якщо всі 500 млн сумісних ПК усе ж оновляться, лишається ще стільки ж пристроїв, приречених залишитися на Windows 10 через несумісність з новою ОС. За словами Кларка, цей розрив у поколіннях - "велика можливість для оновлення на Windows 11 і сучасні технології, включно з AIPC" (комп'ютерами з акцентом на апаратне прискорення ШІ).

Паралельно частина користувачів вирішила не переходити на Windows 11 взагалі. Розробники Linux-дистрибутиву Zorin OS повідомили, що приблизно 780 тис. користувачів уже перейшли з Windows 10 на Zorin OS після оголошення Microsoft про завершення підтримки. Комусь не подобається інтерфейс Windows 11, інші скаржаться на помилки та збої, а для когось нова ОС занадто "важка".

На конференції Microsoft Ignite керівник Windows Паван Давулурі заявив, що майже 1 млрд людей зараз використовують Windows 11. Але він не уточнив, що це число могло б подвоїтися - до 2 млрд, якби Microsoft знизила апаратні вимоги або переконала власників 500 млн сумісних ПК перейти на нову систему.