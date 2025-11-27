Дизайнер із Сінгапуру представив ретро-кросівки Nike з вбудованою консоллю Super Nintendo

Сінгапурський дизайнер Густаво Бонзаніні представив незвичний проєкт, присвячений 35-й річниці виходу Super Nintendo в Японії. Він розробив AIR SNES - кастомну пару ретро-кросівок Nike Air Max 90, які одночасно є повністю функціональною ігровою консоллю Super Nintendo Entertainment System (SNES). Про це пише Engadget.

Для реалізації задуму використано мінікомп'ютер Raspberry Pi Zero W із встановленим емулятором RetroPie. Пристрій інтегровано у язичок кросівка. Живлення забезпечує акумулятор, що дозволяє грати до 30 хвилин. У взуття вмонтовано HDMI-порт, а також невеликий аналоговий конвертер для RCA-роз'ємів.

Кросівки підтримують підключення оригінального геймпада SNES. Крім того, можна використовувати модуль 8BitDo Mod Kit, який з'єднується з Raspberry Pi через Bluetooth. За словами автора, ідея виникла після спостереження за співпрацею між брендами взуття та ігровою індустрією. Він прагнув створити річ, яка не лише нагадує про відеоігри, а й виконує їхню функцію.

Бонзаніні назвав проєкт AIR SNES мистецьким експериментом, що поєднує культуру кросівок і технології. Водночас він уточнив, що ця пара є унікальною і не призначена для масового виробництва. Таким чином, AIR SNES залишиться одноразовим проєктом, створеним спеціально для відзначення ювілею консолі.

Super Nintendo Entertainment System (SNES) - це легендарна 16-бітна ігрова консоль, випущена Nintendo на початку 1990-х років, яка стала однією з найуспішніших і найвпливовіших платформ в історії відеоігор.

Вона була прямою конкуренткою Sega Genesis (Mega Drive) і вирізнялася передовою на той час графікою (завдяки Mode 7, що створював псевдо 3D-ефекти) та потужним звуковим чипом, що дозволяло створювати багаті та інноваційні ігрові світи. На SNES вийшло безліч культових ігор, таких як The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Metroid, Super Mario World та Chrono Trigger.