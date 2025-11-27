Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дизайнер із Сінгапуру представив ретро-кросівки Nike з вбудованою консоллю Super Nintendo

09:11 27.11.2025 |

Новини IT

Сінгапурський дизайнер Густаво Бонзаніні представив незвичний проєкт, присвячений 35-й річниці виходу Super Nintendo в Японії. Він розробив AIR SNES - кастомну пару ретро-кросівок Nike Air Max 90, які одночасно є повністю функціональною ігровою консоллю Super Nintendo Entertainment System (SNES). Про це пише Engadget.

Для реалізації задуму використано мінікомп'ютер Raspberry Pi Zero W із встановленим емулятором RetroPie. Пристрій інтегровано у язичок кросівка. Живлення забезпечує акумулятор, що дозволяє грати до 30 хвилин. У взуття вмонтовано HDMI-порт, а також невеликий аналоговий конвертер для RCA-роз'ємів.

Кросівки підтримують підключення оригінального геймпада SNES. Крім того, можна використовувати модуль 8BitDo Mod Kit, який з'єднується з Raspberry Pi через Bluetooth. За словами автора, ідея виникла після спостереження за співпрацею між брендами взуття та ігровою індустрією. Він прагнув створити річ, яка не лише нагадує про відеоігри, а й виконує їхню функцію.

Бонзаніні назвав проєкт AIR SNES мистецьким експериментом, що поєднує культуру кросівок і технології. Водночас він уточнив, що ця пара є унікальною і не призначена для масового виробництва. Таким чином, AIR SNES залишиться одноразовим проєктом, створеним спеціально для відзначення ювілею консолі.

Super Nintendo Entertainment System (SNES) - це легендарна 16-бітна ігрова консоль, випущена Nintendo на початку 1990-х років, яка стала однією з найуспішніших і найвпливовіших платформ в історії відеоігор.

Вона була прямою конкуренткою Sega Genesis (Mega Drive) і вирізнялася передовою на той час графікою (завдяки Mode 7, що створював псевдо 3D-ефекти) та потужним звуковим чипом, що дозволяло створювати багаті та інноваційні ігрові світи. На SNES вийшло безліч культових ігор, таких як The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Metroid, Super Mario World та Chrono Trigger.

За матеріалами: mezha.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2987
  0,0726
 0,17
EUR
 1
 48,9481
  0,0304
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 09:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9556  0,02 0,05 42,5589  0,03 0,07
EUR 48,7172  0,02 0,04 49,3683  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на вчора, 20:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2500  0,22 0,52 42,2800  0,22 0,52
EUR 48,8830  0,09 0,19 48,9050  0,09 0,19

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес