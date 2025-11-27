Фінансові новини
Дизайнер із Сінгапуру представив ретро-кросівки Nike з вбудованою консоллю Super Nintendo
09:11 27.11.2025 |
Сінгапурський дизайнер Густаво Бонзаніні представив незвичний проєкт, присвячений 35-й річниці виходу Super Nintendo в Японії. Він розробив AIR SNES - кастомну пару ретро-кросівок Nike Air Max 90, які одночасно є повністю функціональною ігровою консоллю Super Nintendo Entertainment System (SNES). Про це пише Engadget.
Для реалізації задуму використано мінікомп'ютер Raspberry Pi Zero W із встановленим емулятором RetroPie. Пристрій інтегровано у язичок кросівка. Живлення забезпечує акумулятор, що дозволяє грати до 30 хвилин. У взуття вмонтовано HDMI-порт, а також невеликий аналоговий конвертер для RCA-роз'ємів.
Кросівки підтримують підключення оригінального геймпада SNES. Крім того, можна використовувати модуль 8BitDo Mod Kit, який з'єднується з Raspberry Pi через Bluetooth. За словами автора, ідея виникла після спостереження за співпрацею між брендами взуття та ігровою індустрією. Він прагнув створити річ, яка не лише нагадує про відеоігри, а й виконує їхню функцію.
Бонзаніні назвав проєкт AIR SNES мистецьким експериментом, що поєднує культуру кросівок і технології. Водночас він уточнив, що ця пара є унікальною і не призначена для масового виробництва. Таким чином, AIR SNES залишиться одноразовим проєктом, створеним спеціально для відзначення ювілею консолі.
Super Nintendo Entertainment System (SNES) - це легендарна 16-бітна ігрова консоль, випущена Nintendo на початку 1990-х років, яка стала однією з найуспішніших і найвпливовіших платформ в історії відеоігор.
Вона була прямою конкуренткою Sega Genesis (Mega Drive) і вирізнялася передовою на той час графікою (завдяки Mode 7, що створював псевдо 3D-ефекти) та потужним звуковим чипом, що дозволяло створювати багаті та інноваційні ігрові світи. На SNES вийшло безліч культових ігор, таких як The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Metroid, Super Mario World та Chrono Trigger.
|Дизайнер із Сінгапуру представив ретро-кросівки Nike з вбудованою консоллю Super Nintendo
Сінгапурський дизайнер Густаво Бонзаніні представив незвичний проєкт, присвячений 35-й річниці виходу Super Nintendo в Японії. Він розробив AIR SNES - кастомну пару ретро-кросівок Nike Air Max 90, які одночасно є повністю функціональною ігровою консоллю Super Nintendo Entertainment System (SNES). Про це пише Engadget.
|Venture Global звинуватила Shell у "трирічній кампанії" проти її СПГ-бізнесу
Venture Global звинуватила британо-нідерландського нафтогазового гіганта Shell у спробах завдати шкоди її бізнесу у сфері скрапленого природного газу, пише Financial Times із посиланням на електронний лист співзасновників американської компанії Майкла Сейбела та Роберта Пендера на адресу її працівників із нагоди прийдешнього Дня подяки.
|Трамп підписав указ про запуск національної ШІ-платформи Genesis Mission
|До третини мережі "Київстар" без живлення, її СЕО радить клієнтам подбати про резервне живлення роутерів
Рівень відключень наразі один з найбільших з літа 2024 року, в результаті понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора зв'язку "Київстар" без живлення, заявляє CEO компанії Олександр Комаров і радить користувачам фіксованого інтернету подбати про резервне живлення роутерів, щоб всі довше могли залишатися зі зв'язком.