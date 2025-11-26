Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Apple у 2025 р. випередить Samsung за постачанням смартфонів уперше за 14 років - експерти

21:57 26.11.2025 |

Новини IT

Apple Inc. у 2025 році випередить південнокорейську Samsung Electronics за глобальними поставками смартфонів уперше за 14 років, прогнозують експерти Counterpoint Research.

Згідно з прогнозом компанії, поставки iPhone на світовий ринок цього року сягнуть 243 млн одиниць, смартфонів Samsung - становитимуть близько 235 млн одиниць. Частка Apple на світовому ринку смартфонів на кінець року, як очікується, становитиме 19,4%, Samsung - 18,7%.

Оптимістичні прогнози щодо Apple пов'язані з успіхом лінійки iPhone 17, представленої компанією у вересні. Counterpoint називає продажі пристроїв цієї лінійки в поточному святковому сезоні "видатними".

Продажі смартфонів iPhone 17 у перші чотири тижні після їхнього старту були на 12% вищими порівняно з попередньою лінійкою iPhone 16, зазначає Counterpoint. У Китаї, ключовому ринку для Apple, реалізація цих пристроїв за той самий період перевищила результат попередньої лінійки на 18%.

"Крім виключно позитивної реакції ринку на iPhone 17, важливим фактором оптимістичного прогнозу є настання переломного моменту в циклі оновлення пристроїв. Користувачі, які купили смартфони під час буму попиту в період COVID-19, зараз вступають у фазу оновлення пристроїв", - говорить головний аналітик Counterpoint Ян Ван, слова якого наводить CNBC.

Тим часом, Samsung стикається з труднощами через зростання конкуренції з боку китайських виробників у бюджетному та середньому ціновому сегменті, що обмежує продажі південнокорейської компанії.

Аналітики Counterpoint очікують, що Apple утримуватиме лідерство з продажу на світовому ринку смартфонів до кінця 2029 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2987
  0,0726
 0,17
EUR
 1
 48,9481
  0,0304
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9750  0,03 0,07 42,5888  0,13 0,30
EUR 48,6958  0,03 0,06 49,3746  0,47 0,94

Міжбанківський ринок на сьогодні, 20:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2500  0,22 0,52 42,2800  0,22 0,52
EUR 48,8830  0,09 0,19 48,9050  0,09 0,19

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес