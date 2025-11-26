Фінансові новини
- |
- 26.11.25
- |
- 23:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Apple у 2025 р. випередить Samsung за постачанням смартфонів уперше за 14 років - експерти
21:57 26.11.2025 |
Apple Inc. у 2025 році випередить південнокорейську Samsung Electronics за глобальними поставками смартфонів уперше за 14 років, прогнозують експерти Counterpoint Research.
Згідно з прогнозом компанії, поставки iPhone на світовий ринок цього року сягнуть 243 млн одиниць, смартфонів Samsung - становитимуть близько 235 млн одиниць. Частка Apple на світовому ринку смартфонів на кінець року, як очікується, становитиме 19,4%, Samsung - 18,7%.
Оптимістичні прогнози щодо Apple пов'язані з успіхом лінійки iPhone 17, представленої компанією у вересні. Counterpoint називає продажі пристроїв цієї лінійки в поточному святковому сезоні "видатними".
Продажі смартфонів iPhone 17 у перші чотири тижні після їхнього старту були на 12% вищими порівняно з попередньою лінійкою iPhone 16, зазначає Counterpoint. У Китаї, ключовому ринку для Apple, реалізація цих пристроїв за той самий період перевищила результат попередньої лінійки на 18%.
"Крім виключно позитивної реакції ринку на iPhone 17, важливим фактором оптимістичного прогнозу є настання переломного моменту в циклі оновлення пристроїв. Користувачі, які купили смартфони під час буму попиту в період COVID-19, зараз вступають у фазу оновлення пристроїв", - говорить головний аналітик Counterpoint Ян Ван, слова якого наводить CNBC.
Тим часом, Samsung стикається з труднощами через зростання конкуренції з боку китайських виробників у бюджетному та середньому ціновому сегменті, що обмежує продажі південнокорейської компанії.
Аналітики Counterpoint очікують, що Apple утримуватиме лідерство з продажу на світовому ринку смартфонів до кінця 2029 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|УЕБ вимушена застосовувати санкції до порушників правил торгів необробленою деревиною
Стабільність та надійність ринку великою мірою залежить від виконання укладених угод. Українська енергетична біржа, що здійснює постійні торги необробленою деревиною, приділяє цьому питанню велику увагу та проводить постійний моніторинг стану виконання взятих на себе зобов’язань учасниками торговельних операцій.
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Apple у 2025 р. випередить Samsung за постачанням смартфонів уперше за 14 років - експерти
|Venture Global звинуватила Shell у "трирічній кампанії" проти її СПГ-бізнесу
Venture Global звинуватила британо-нідерландського нафтогазового гіганта Shell у спробах завдати шкоди її бізнесу у сфері скрапленого природного газу, пише Financial Times із посиланням на електронний лист співзасновників американської компанії Майкла Сейбела та Роберта Пендера на адресу її працівників із нагоди прийдешнього Дня подяки.
|Білл Гейтс: роботи мають платити податки
|Зеленський підписав закон, який робить швидкість інтернету обов’язковим показником якості зв’язку
|Трамп підписав указ про запуск національної ШІ-платформи Genesis Mission
|Apple вирішила перекрити "сірий" імпорт iPhone у Росію з Індії
Бізнес
|Порт USB Type-C як стандарт: у ЄС схвалили вимоги до зарядних пристроїв
|WhatsApp повернув функцію з перших версій, яку любили користувачі: як вона працює
|Bloomberg: Оцінка власника TikTok ByteDance зросла до $480 млрд
|"єЧерга": для вантажівок запровадять нові правила на кордоні для прогнозованості руху
|Стартап Respeecher навчив ШІ озвучувати тексти живою українською мовою
|До третини мережі "Київстар" без живлення, її СЕО радить клієнтам подбати про резервне живлення роутерів
Рівень відключень наразі один з найбільших з літа 2024 року, в результаті понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора зв'язку "Київстар" без живлення, заявляє CEO компанії Олександр Комаров і радить користувачам фіксованого інтернету подбати про резервне живлення роутерів, щоб всі довше могли залишатися зі зв'язком.
|Anthropic, Microsoft та NVIDIA оголосили про стратегічне партнерство: Azure отримає Claude, а компанія Хуанга — $30 млрд