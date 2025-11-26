Фінансові новини
26.11.25
23:22
RSS
мапа сайту
Venture Global звинуватила Shell у "трирічній кампанії" проти її СПГ-бізнесу
13:22 26.11.2025 |
Venture Global звинуватила британо-нідерландського нафтогазового гіганта Shell у спробах завдати шкоди її бізнесу у сфері скрапленого природного газу, пише Financial Times із посиланням на електронний лист співзасновників американської компанії Майкла Сейбела та Роберта Пендера на адресу її працівників із нагоди прийдешнього Дня подяки.
Зокрема, Сейбел і Пендер розкритикували "необдумане" рішення "засмученої" Shell оскаржити нещодавнє рішення арбітражного суду на користь Venture Global.
Дії Shell базуються на "абсолютно необґрунтованих претензіях і, на жаль, продовжують її трирічну кампанію з нанесення шкоди Venture Global", йдеться в листі, що потрапив у розпорядження газети.
"Така поведінка має серйозно турбувати співробітників, раду директорів і акціонерів Shell", - повідомляється в листі.
Співзасновники Venture Global також відзначили успіх компанії в підписанні минулого місяця угод на поставку СПГ до Японії, Греції та Іспанії на суму $28 млрд. На їхню думку, компанія буде найбільшим постачальником СПГ у світі.
Низка найбільших клієнтів Venture Global, зокрема Shell і BP, раніше подали позови проти неї, звинувативши компанію в порушенні умов довгострокових контрактів. Позивачі стверджували, що Venture Global продала призначений їм СПГ за вищою ціною на спотовому ринку.
Venture Global заперечує порушення умов контрактів, наполягаючи на тому, що не була зобов'язана поставляти газ, оскільки її завод на американському узбережжі Мексиканської затоки не було введено в промислову експлуатацію. Компанія оголосила форс-мажор за своїми договірними зобов'язаннями у зв'язку з необхідністю ремонту системи електропостачання майданчика.
Venture Global у серпні виграла справу проти Shell у Міжнародній торговельній палаті (ICC), але в жовтні програла процес проти BP, яка вимагає виплати збитків на суму понад $1 млрд.
Shell у листопаді подала до суду штату Нью-Йорк апеляцію на рішення ICC. Співзасновники Venture Global у листі співробітникам пообіцяли, що компанія й далі обстоюватиме свої інтереси в рамках цієї справи.
