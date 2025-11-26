Фінансові новини
- |
- 26.11.25
- |
- 12:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Білл Гейтс: роботи мають платити податки
12:02 26.11.2025 |
Білл Гейтс поділився унікальним поглядом на світ, керований ШІ, де технології витісняють людську працю. Після заяви, що штучний інтелект замінить людей, співзасновник Microsoft Білл Гейтс каже, що коли це станеться, роботи повинні оподатковуватися, щоб утримувати економіку на плаву.
Ще перед запуском GPT-5 від OpenAI співзасновник Microsoft Білл Гейтс передбачав, що технологія GPT від OpenAI досягла плато. Він також заявив, що ШІ замінить людей у більшості речей, за винятком таких занять, як бейсбол, які, на його думку, краще залишити виключно людям. Вплив ШІ на ринок праці викликав занепокоєння серед молоді та професіоналів, особливо після заяви CEO Anthropic Даріо Амодея, що ця технологія може скоротити до 50% стартових офісних (white-collar) робочих місць.
"Зараз людський працівник, який робить, скажімо, роботу на $50 тис. на фабриці - цей дохід оподатковується, і ви отримуєте податок на прибуток, податок на соціальне страхування, всі ці речі. Якщо робот прийде робити те саме, логічно, що ми повинні обкладати робота податком на подібному рівні", - каже Гейтс.
Окрім безпеки та приватності, гарантії зайнятості є основною проблемою для більшості людей, оскільки генеративний ШІ розвивається та масштабується на нові висоти. За останні кілька років ця технологія швидко набрала популярність серед організацій, які або інтегрували її у свої робочі процеси, щоб підвищити продуктивність, або ж використали для повної заміни працівників.
Хоча багато звітів попереджають, що світ може перебувати в AI-бульбашці, готовій луснути, провідні лабораторії, такі як Google, OpenAI та Microsoft, все ще вливають мільярди в цю технологію. Також повідомлялося, що технологія вперлася у стіну через нестачу високоякісного контенту для тренування. І це на додаток до величезного попиту на електроенергію, обчислювальні потужності та охолоджувальну воду.
"Ви повинні бути готові підвищити рівень податку і навіть сповільнити швидкість. Автоматизація відбувається швидко, створюючи гостру потребу мати чіткі заходи, щоб керувати витісненням людей з роботи. Ви перетинаєте поріг заміщення робочих місць у певних видах діяльності майже одночасно", - додає Гейтс.
Цікаво, що Гейтс заявив, що водіння та складська робота будуть серед перших професій, які опиняться під загрозою ШІ. Однак, за словами Гейтса, уряд повинен втрутитися в такій ситуації, посиливши соціальні послуги для літніх людей та людей з фізичними обмеженнями. Він також запропонував, щоб більше робочої сили було спрямовано в освітній сектор.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|УЕБ вимушена застосовувати санкції до порушників правил торгів необробленою деревиною
Стабільність та надійність ринку великою мірою залежить від виконання укладених угод. Українська енергетична біржа, що здійснює постійні торги необробленою деревиною, приділяє цьому питанню велику увагу та проводить постійний моніторинг стану виконання взятих на себе зобов’язань учасниками торговельних операцій.
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Білл Гейтс: роботи мають платити податки
|Зеленський підписав закон, який робить швидкість інтернету обов’язковим показником якості зв’язку
|Трамп підписав указ про запуск національної ШІ-платформи Genesis Mission
|Apple вирішила перекрити "сірий" імпорт iPhone у Росію з Індії
|"Київстар" запустив технологію супутникового звʼязку Starlink по усій Україні
|Китай знову займає місце серед лідерів майнінгу біткоїнів
Бізнес
|Bloomberg: Оцінка власника TikTok ByteDance зросла до $480 млрд
|"єЧерга": для вантажівок запровадять нові правила на кордоні для прогнозованості руху
|Стартап Respeecher навчив ШІ озвучувати тексти живою українською мовою
|До третини мережі "Київстар" без живлення, її СЕО радить клієнтам подбати про резервне живлення роутерів
Рівень відключень наразі один з найбільших з літа 2024 року, в результаті понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора зв'язку "Київстар" без живлення, заявляє CEO компанії Олександр Комаров і радить користувачам фіксованого інтернету подбати про резервне живлення роутерів, щоб всі довше могли залишатися зі зв'язком.
|Anthropic, Microsoft та NVIDIA оголосили про стратегічне партнерство: Azure отримає Claude, а компанія Хуанга — $30 млрд
|TSMC стикається з бюрократичними проблемами для запуску фабрики у Німеччині
|ЄС намагається виправити проблему з cookies, яку сам спричинив