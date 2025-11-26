Білл Гейтс: роботи мають платити податки

Білл Гейтс поділився унікальним поглядом на світ, керований ШІ, де технології витісняють людську працю. Після заяви, що штучний інтелект замінить людей, співзасновник Microsoft Білл Гейтс каже, що коли це станеться, роботи повинні оподатковуватися, щоб утримувати економіку на плаву.

Ще перед запуском GPT-5 від OpenAI співзасновник Microsoft Білл Гейтс передбачав, що технологія GPT від OpenAI досягла плато. Він також заявив, що ШІ замінить людей у більшості речей, за винятком таких занять, як бейсбол, які, на його думку, краще залишити виключно людям. Вплив ШІ на ринок праці викликав занепокоєння серед молоді та професіоналів, особливо після заяви CEO Anthropic Даріо Амодея, що ця технологія може скоротити до 50% стартових офісних (white-collar) робочих місць.





"Зараз людський працівник, який робить, скажімо, роботу на $50 тис. на фабриці - цей дохід оподатковується, і ви отримуєте податок на прибуток, податок на соціальне страхування, всі ці речі. Якщо робот прийде робити те саме, логічно, що ми повинні обкладати робота податком на подібному рівні", - каже Гейтс.





Окрім безпеки та приватності, гарантії зайнятості є основною проблемою для більшості людей, оскільки генеративний ШІ розвивається та масштабується на нові висоти. За останні кілька років ця технологія швидко набрала популярність серед організацій, які або інтегрували її у свої робочі процеси, щоб підвищити продуктивність, або ж використали для повної заміни працівників.

Хоча багато звітів попереджають, що світ може перебувати в AI-бульбашці, готовій луснути, провідні лабораторії, такі як Google, OpenAI та Microsoft, все ще вливають мільярди в цю технологію. Також повідомлялося, що технологія вперлася у стіну через нестачу високоякісного контенту для тренування. І це на додаток до величезного попиту на електроенергію, обчислювальні потужності та охолоджувальну воду.





"Ви повинні бути готові підвищити рівень податку і навіть сповільнити швидкість. Автоматизація відбувається швидко, створюючи гостру потребу мати чіткі заходи, щоб керувати витісненням людей з роботи. Ви перетинаєте поріг заміщення робочих місць у певних видах діяльності майже одночасно", - додає Гейтс.







Цікаво, що Гейтс заявив, що водіння та складська робота будуть серед перших професій, які опиняться під загрозою ШІ. Однак, за словами Гейтса, уряд повинен втрутитися в такій ситуації, посиливши соціальні послуги для літніх людей та людей з фізичними обмеженнями. Він також запропонував, щоб більше робочої сили було спрямовано в освітній сектор.



