Фінансові новини

26.11.25
12:24
"Київстар" запустив технологію супутникового звʼязку Starlink по усій Україні
08:13 26.11.2025 |
Мобільний оператор "Київстар" запускає відкрите тестування супутникового звʼязку Starlink Direct to Cell від SpaceX для усіх абонентів Київстар.
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
Технологія допоможе залишитися на звʼязку там, де відсутнє покриття мобільної мережі.
У повідомленні йдеться, що "Київстар" став першим оператором електронних комунікацій в Європі, який відкрив доступ до тестування супутникової технології, що дозволяє надсилати та отримувати SMS-повідомлення.
Через обмежену пропускну здатність супутникових каналів наразі доступний лише сервіс обміну SMS. У майбутньому планується розширення функціоналу - додавання голосових дзвінків та мобільного інтернету.
"Наразі функціонал доступу до технології Starlink Direct to Cell сумісний тільки зі смартфонами з підтримкою 4G (LTE) на операційній системі Android. Доступ до технології на операційній системі ІOS буле відкрито на ІPhone 13 та новіших моделях з найближчим оновленням програмного забезпечення", - зазначив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Щоб отримати сигнал мережі "Kyivstar-Spacex", достатньо перебувати просто неба без мережі: Доступ по тестування технології надається всім абонентам без додаткової оплати згідно з наявним тарифним планом клієнта.
Технологія покриває всю територію України, крім окупованих територій, прикордонних зон та районів бойових дій.
