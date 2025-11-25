Фінансові новини
- |
- 25.11.25
- |
- 23:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Порт USB Type-C як стандарт: у ЄС схвалили вимоги до зарядних пристроїв
14:01 25.11.2025 |
Єврокомісія схвалила новий регламент, який зобов'язує більшість зарядних пристроїв потужністю до 100 Вт мати порт USB Type-C.
Як сказано у журналі ЄС, документ набуде повної чинності з грудня 2028 року.
Зазначається, що під нові вимоги підпадатимуть зовнішні блоки живлення для бездротових зарядок, універсальних акумуляторних зарядних пристроїв та обладнання на кшталт роутерів, модемів, ігрових консолей.
Увійшли до переліку і блоки живлення для моніторів та консолей, якщо вони працюють через окремий зовнішній перетворювач, а не підключаються безпосередньо до мережі на 220 вольт. На таких пристроях обов'язково буде розміщений логотип Common Charger, що повідомлятиме користувачам про можливість заряджати різні гаджети одним блоком живлення.
Повідомляється, що універсальні блоки живлення повинні будуть мати захист від перенапруг, щоб відповідати вимогам телеком-обладнання. У Єврокомісії вважають, що нові правила зменшать енергоспоживання, кількість електронних відходів, а також підвищать сумісність зарядних пристроїв. За даними фахівців, оновлення вимог може дати до 0,7 ТВт·год економії електроенергії на рік до 2035 року.
Як ми писали раніше, закон про єдиний стандарт зарядних пристроїв для смартфонів та інших ґаджетів остаточно було ухвалено міністрами ЄС у 2022 році. З кінця 2024 року всі нові ґаджети, які продаються на території Євросоюзу, обовʼязково повинні бути оснащені зарядним портом USB Type-C.
З 2026 року зобовʼязання поширюватимуться на ноутбуки. Першочергово цей закон націлено на зменшення електронних відходів. Наголошується, що при зміні, наприклад, смартфона, користувачі часто позбувалися старих кабелів і зарядних пристроїв. Єдиний стандарт для таких кабелів повинен спростити процедуру зарядки та зменшити кількість відходів, адже не потрібно буде шукати відповідний кабель.
Додатково закон передбачає обов'язково мати USB-C на багатьох інших ґаджетах: планшетах та електронних книгах, портативних ігрових консолях, цифрових камерах, навушних, гарнітурах, портативних колонках, бездротових клавіатурах, мишах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|УЕБ вимушена застосовувати санкції до порушників правил торгів необробленою деревиною
Стабільність та надійність ринку великою мірою залежить від виконання укладених угод. Українська енергетична біржа, що здійснює постійні торги необробленою деревиною, приділяє цьому питанню велику увагу та проводить постійний моніторинг стану виконання взятих на себе зобов’язань учасниками торговельних операцій.
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Китай знову займає місце серед лідерів майнінгу біткоїнів
|Порт USB Type-C як стандарт: у ЄС схвалили вимоги до зарядних пристроїв
|WhatsApp повернув функцію з перших версій, яку любили користувачі: як вона працює
|Bloomberg: Оцінка власника TikTok ByteDance зросла до $480 млрд
|"єЧерга": для вантажівок запровадять нові правила на кордоні для прогнозованості руху
|Стартап Respeecher навчив ШІ озвучувати тексти живою українською мовою
|До третини мережі "Київстар" без живлення, її СЕО радить клієнтам подбати про резервне живлення роутерів
Рівень відключень наразі один з найбільших з літа 2024 року, в результаті понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора зв'язку "Київстар" без живлення, заявляє CEO компанії Олександр Комаров і радить користувачам фіксованого інтернету подбати про резервне живлення роутерів, щоб всі довше могли залишатися зі зв'язком.
Бізнес
|TSMC стикається з бюрократичними проблемами для запуску фабрики у Німеччині
|ЄС намагається виправити проблему з cookies, яку сам спричинив
|За десять місяців 61% нових ФОПів зареєстрували жінки – Опендатабот
|Windows 11 отримає ШІ-агентів на панелі завдань і нові можливості Copilot
|Розмір компенсації для власників генераторів оновлено – Мінцифри
|Google запускає Gemini 3: нову "найрозумнішу" модель штучного інтелекту
|92% авто, ввезених з Китаю до України у жовтні 2025-го, – електричні