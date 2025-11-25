Порт USB Type-C як стандарт: у ЄС схвалили вимоги до зарядних пристроїв

Єврокомісія схвалила новий регламент, який зобов'язує більшість зарядних пристроїв потужністю до 100 Вт мати порт USB Type-C.

Як сказано у журналі ЄС, документ набуде повної чинності з грудня 2028 року.

Зазначається, що під нові вимоги підпадатимуть зовнішні блоки живлення для бездротових зарядок, універсальних акумуляторних зарядних пристроїв та обладнання на кшталт роутерів, модемів, ігрових консолей.

Увійшли до переліку і блоки живлення для моніторів та консолей, якщо вони працюють через окремий зовнішній перетворювач, а не підключаються безпосередньо до мережі на 220 вольт. На таких пристроях обов'язково буде розміщений логотип Common Charger, що повідомлятиме користувачам про можливість заряджати різні гаджети одним блоком живлення.

Повідомляється, що універсальні блоки живлення повинні будуть мати захист від перенапруг, щоб відповідати вимогам телеком-обладнання. У Єврокомісії вважають, що нові правила зменшать енергоспоживання, кількість електронних відходів, а також підвищать сумісність зарядних пристроїв. За даними фахівців, оновлення вимог може дати до 0,7 ТВт·год економії електроенергії на рік до 2035 року.

Як ми писали раніше, закон про єдиний стандарт зарядних пристроїв для смартфонів та інших ґаджетів остаточно було ухвалено міністрами ЄС у 2022 році. З кінця 2024 року всі нові ґаджети, які продаються на території Євросоюзу, обовʼязково повинні бути оснащені зарядним портом USB Type-C.

З 2026 року зобовʼязання поширюватимуться на ноутбуки. Першочергово цей закон націлено на зменшення електронних відходів. Наголошується, що при зміні, наприклад, смартфона, користувачі часто позбувалися старих кабелів і зарядних пристроїв. Єдиний стандарт для таких кабелів повинен спростити процедуру зарядки та зменшити кількість відходів, адже не потрібно буде шукати відповідний кабель.

Додатково закон передбачає обов'язково мати USB-C на багатьох інших ґаджетах: планшетах та електронних книгах, портативних ігрових консолях, цифрових камерах, навушних, гарнітурах, портативних колонках, бездротових клавіатурах, мишах.