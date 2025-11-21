Фінансові новини
21.11.25
- 18:39
- RSS
- мапа сайту
WhatsApp повернув функцію з перших версій, яку любили користувачі: як вона працює
15:20 21.11.2025
Користувачам WhatsApp варто приготуватися до повернення "старої школи". Компанія анонсувала, що одна з перших функцій месенджера повертається в оновленому вигляді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний портал BetaNews.
Яку функцію додали в застосунок знову
Йдеться про функцію "Про себе" - просте текстове поле, в якому можна ділитися інформацією про себе, свій статус або будь-яку іншу замітку. По суті, вона нагадує функцію "Нотатки" в Instagram, тільки з більш гнучкими можливостями.
"Для тих, хто користувався WhatsApp із самого початку, ви пам'ятаєте, що "Про себе" була нашою першою функцією. Ще до того, як ми зробили приватні та безпечні повідомлення по всьому світу, ми придумали простий спосіб швидко ділитися подіями з вашого життя. Сьогодні ми повертаємо та покращуємо "Про себе", роблячи її помітнішою, актуальнішою та зручнішою", - зазначає компанія.
Функція дає змогу швидко повідомити іншим користувачам, чим ви зайняті або про що хочете поговорити, використовуючи коротку фразу або навіть емодзі.
Нові можливості функції "Про себе"
Крім звичайного тексту, опція отримає низку поліпшень:
Наразі функція вже починає з'являтися у користувачів, і, оскільки WhatsApp не уточнює регіональних обмежень, можна припустити, що оновлення поширюється по всьому світу. Якщо функція поки не з'явилася у вашому акаунті, чекати залишилося недовго.
"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
|УЕБ вимушена застосовувати санкції до порушників правил торгів необробленою деревиною
Стабільність та надійність ринку великою мірою залежить від виконання укладених угод. Українська енергетична біржа, що здійснює постійні торги необробленою деревиною, приділяє цьому питанню велику увагу та проводить постійний моніторинг стану виконання взятих на себе зобов’язань учасниками торговельних операцій.
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
WhatsApp повернув функцію з перших версій, яку любили користувачі: як вона працює
Bloomberg: Оцінка власника TikTok ByteDance зросла до $480 млрд
"єЧерга": для вантажівок запровадять нові правила на кордоні для прогнозованості руху
Стартап Respeecher навчив ШІ озвучувати тексти живою українською мовою
|До третини мережі "Київстар" без живлення, її СЕО радить клієнтам подбати про резервне живлення роутерів
Рівень відключень наразі один з найбільших з літа 2024 року, в результаті понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора зв'язку "Київстар" без живлення, заявляє CEO компанії Олександр Комаров і радить користувачам фіксованого інтернету подбати про резервне живлення роутерів, щоб всі довше могли залишатися зі зв'язком.
|Anthropic, Microsoft та NVIDIA оголосили про стратегічне партнерство: Azure отримає Claude, а компанія Хуанга — $30 млрд
За десять місяців 61% нових ФОПів зареєстрували жінки – Опендатабот
Windows 11 отримає ШІ-агентів на панелі завдань і нові можливості Copilot
Розмір компенсації для власників генераторів оновлено – Мінцифри
Google запускає Gemini 3: нову "найрозумнішу" модель штучного інтелекту
92% авто, ввезених з Китаю до України у жовтні 2025-го, – електричні
Microsoft відбилася від найбільшої в історії DDoS-атаки потужністю 15,7 Тб/c
Toyota інвестує $912 млн у виробництво гібридних автомобілів у США