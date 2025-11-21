WhatsApp повернув функцію з перших версій, яку любили користувачі: як вона працює

Користувачам WhatsApp варто приготуватися до повернення "старої школи". Компанія анонсувала, що одна з перших функцій месенджера повертається в оновленому вигляді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний портал BetaNews.

Яку функцію додали в застосунок знову

Йдеться про функцію "Про себе" - просте текстове поле, в якому можна ділитися інформацією про себе, свій статус або будь-яку іншу замітку. По суті, вона нагадує функцію "Нотатки" в Instagram, тільки з більш гнучкими можливостями.

"Для тих, хто користувався WhatsApp із самого початку, ви пам'ятаєте, що "Про себе" була нашою першою функцією. Ще до того, як ми зробили приватні та безпечні повідомлення по всьому світу, ми придумали простий спосіб швидко ділитися подіями з вашого життя. Сьогодні ми повертаємо та покращуємо "Про себе", роблячи її помітнішою, актуальнішою та зручнішою", - зазначає компанія.









Функція дає змогу швидко повідомити іншим користувачам, чим ви зайняті або про що хочете поговорити, використовуючи коротку фразу або навіть емодзі.

Нові можливості функції "Про себе"

Крім звичайного тексту, опція отримає низку поліпшень:

Функція стане виднішою: її можна буде побачити на початку індивідуальних чатів і на вашому профілі

Можна відповідати прямо на чужий розділ "Про себе", натиснувши на нього в чаті

Повідомлення "Про себе" зникатимуть через добу, але можна вибрати коротший або триваліший термін відображення через налаштування

Користувач зможе контролювати коло аудиторії: доступ буде обмежений тільки контактами або налаштований ширше через параметри приватності.

Наразі функція вже починає з'являтися у користувачів, і, оскільки WhatsApp не уточнює регіональних обмежень, можна припустити, що оновлення поширюється по всьому світу. Якщо функція поки не з'явилася у вашому акаунті, чекати залишилося недовго.