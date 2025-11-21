Bloomberg: Оцінка власника TikTok ByteDance зросла до $480 млрд

Китайська інвестиційна фірма Capital Today придбала пакет акцій ByteDance Ltd., в рамках угоди вартість компанії було оцінено у $480 млрд. Про це повідомило Bloomberg.

Агентство зазначило, що це свідчить про сильний інтерес інвесторів до власника сервісу коротких відео TikTok.

На торгах 19 листопада венчурна фірма обійшла кілька інших зацікавлених сторін, щоб придбати акції у Bank of China Group Investment Ltd., одного з перших інституційних інвесторів ByteDance, за словами неназваних співрозмовників. Пакет акцій було оцінено приблизно в $200 млн, а оцінка ByteDance становила $360 млрд, повідомили джерела.

Однак ціна швидко зросла, в аукціоні взяли участь сім учасників. Capital Today заплатила приблизно $300 млн за пакет акцій з оцінкою у $480 млрд, повідомили джерела.

Один зі співрозмовників припустив, що така агресивна торгівля на аукціоні, ймовірно, була пов'язана з тим, що це була рідкісна можливість придбати значну партію наявних акцій ByteDance. За словами джерел, ця транзакція є одним з найбільших вторинних торгів за участю ByteDance цього року.