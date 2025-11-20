Стартап Respeecher навчив ШІ озвучувати тексти живою українською мовою

ШІ-стартап Respeecher запустив україномовний сервіс озвучування тексту (Text-to-Speech), який має усунути проблему "пластмасового" акценту, типової вади більшості іноземних голосових платформ.

Про це повідомили в команді Respeecher.

Новий сервіс перетворює текст на аудіо українською і навіть суржиком та пропонує бібліотеку голосів різної статі, віку, тембру й тональності. Голос можна обрати під завдання: реклама, анонс, аудіокнига чи подкаст.

У безкоштовній версії доступне озвучення до 1,5 тис. знаків із обмеженою кількістю змін голосів. Платна версія працює за моделлю поповнення балансу: 2 дол за 60 тис. символів, або приблизно година озвучення.

Також можна замовити тренування мовної моделі якогось конкретного голосу, наприклад, співробітника або публічної особи, щоб ним говорив ШІ-асистент чи чат-бот. Для компаній доступна інтеграція через API.

"Ми захотіли, щоб аватари, чат-боти чи ШІ асистенти банків й телеком компаній в Україні нарешті заговорили справжньою українською: з усією її пластичністю, унікальністю, діалектами і навіть суржиком, а головне без пластмасового акценту, як це роблять зараз іноземні ШІ сервіси? ". - ділиться, співзасновник та СTO Respeecher Дмитро Бєлєвцов.

Respeecher наголошує на етиці: клонування голосу неможливе без згоди його власника. Голоси акторів додаються до каталогу лише за їхньою згодою,

У компанії також наголошують, що з етичних міркувань не дають можливості клонувати голос людини, якщо вона не дала на це згоди, а самі а самі актори отримують 25% роялті. Усі згенеровані аудіо проходять модерацію, щоб запобігти зловживанням.

Український ШІ-стартап Respeecher більш відомий клонуванням голосів для Netflix, HBO, Paramount. Команда з 2018 працює зі штучними нейронними мережами й раніше взаємодіяла із іншими акцентами, так нещодавно працювали над покращенням угорського акценту Едрієна Броуді в Оскароносному "Бруталісті" та омолоджуючи голос 91-річного Джеймса Ерла Джонса, який був голосом Дарта Вейдера в Обі-Ван Кенобі.