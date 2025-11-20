Рівень відключень наразі один з найбільших з літа 2024 року, в результаті понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора зв'язку "Київстар" без живлення, заявляє CEO компанії Олександр Комаров і радить користувачам фіксованого інтернету подбати про резервне живлення роутерів, щоб всі довше могли залишатися зі зв'язком.

"Сьогодні дуже важкий день. Один з найважчих з літа 2024 року. На 9-ту ранку більше 30 відсотків мережі без живлення, майже рівномірно по всій країні. 5 регіональних технологічних центрів на генераторах", - написав Комаров у Facebook вранці у четвер.

За його словами, загалом мережа, в дуже великій частині протягом доби, працює на АКБ та генераторах. "На жаль, близько 4% сайтів втратили працездатність", - констатував CEO.

Він нагадав, що готуючись до тривалих блекаутів, компанія ще до початку осені зарезервувала 99% мережі "Домашнього інтернету" до 12 годин автономної роботи, для чого встановила понад 80 тисяч сучасних LiFePO4-акумуляторів та інвестувала в це майже 300 млн грн у 2024-2025 роках.

"Таким чином, коли немає світла, фіксована мережа залишається працездатною. Але для того, щоб користуватись інтернетом якомога довше, абонентам варто зробити свою частину "бекапу" - під'єднати свої роутери до резервного живлення. Достатньо павербанка, безперебійника (ДБЖ) або зарядної станції", - пояснив Комаров.

В той же час, за його даними, станом на середину листопада про резервне живлення для роутерів подбали лише 15-20% абонентів "Домашнього інтернету", а під час нещодавнього повного блекауту у Полтавській області клієнтський резерв був на рівні всього 2%.

"А далі все взаємопов'язане: користувачі переходять на мобільний інтернет, росте навантаження на базові станції, час їхньої автономної роботи скорочується, якість мобільного зв'язку та швидкість передачі даних погіршуються", - описав поточну ситуацію глава найбільшого мобільного оператору.

Він закликав клієнтів зробити свою частину роботи для того, щоб забезпечити резервні рішення для мережі, щоб країна залишалась на зв'язку.

Як зазначалося, після атаки 8 листопада та наступних "Укренерго" щоденно запроваджує обмеження до 4 черг, що в багатьох регіонах означає відсутність електропостачання понад 12 годин на добу.

"Київстар" у третьому кварталі 2025 року обслуговував 22,5 млн мобільних абонентів - це на 3,6% менше, ніж роком раніше, але кількість клієнтів 4G зросла на 2,4% - до 15 млн. Окрім того в нього було понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету". На початку вересня Комаров повідомив, що у компанії більше 16 тис. телеком-сайтів.