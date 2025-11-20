Anthropic, Microsoft та NVIDIA оголосили про стратегічне партнерство: Azure отримає Claude, а компанія Хуанга — $30 млрд

Напередодні презентації Microsoft Ignite 2025 компанія зробила гучну заяву: вона розширює партнерство з Anthropic - одним із найсильніших конкурентів OpenAI на ринку ШІ. Microsoft планує інвестувати в Anthropic до $5 млрд і розгорнути всі їхні моделі в Azure.

На початку року Microsoft вже дозволила використовувати Claude у Microsoft 365 Copilot і Copilot Studio як альтернативу моделям OpenAI. Але API Claude до цього моменту працювали лише на AWS і Google Cloud. Нове партнерство повністю змінює ситуацію: тепер Claude з'являється й в Azure - на інфраструктурі NVIDIA.

Корпорація обіцяє клієнтам Azure більший вибір моделей і доступ до повної лінійки Anthropic: Claude Sonnet 4.5, Claude Opus 4.1 та Claude Haiku 4.5. Це важливо, адже Anthropic тепер працює з NVIDIA над оптимізацією своїх моделей під майбутні GPU-архітектури, щоб отримати кращу продуктивність, енергоефективність і нижчу собівартість роботи.

У межах домовленостей Anthropic бере на себе один із найбільших контрактів у сфері ШІ: компанія готова закупити Azure-обчислень на $30 млрд та замовити додаткові ресурси до 1 ГВт. Ці потужності працюватимуть на платформах NVIDIA Grace Blackwell та Vera Rubin.

Anthropic наголошує, що саме Claude тепер стає єдиною передовою моделлю, яка доступна на трьох провідних хмарних платформах світу. NVIDIA та Microsoft, зі свого боку, також вкладаються в розвиток Anthropic - NVIDIA до $10 млрд, Microsoft - до $5 млрд.

Microsoft підтверджує: OpenAI залишається ключовим партнером, але тепер Claude отримує стабільне місце в усіх сервісах Copilot, включно з GitHub Copilot, Microsoft 365 Copilot і Copilot Studio. Це фактично робить Anthropic повноцінним другим гравцем у внутрішній екосистемі ШІ Microsoft.





Попри нове партнерство, Anthropic не планує розривати зв'язки з AWS - платформа Amazon і надалі слугуватиме основною хмарою для тренування моделей.

Розширення партнерства між Microsoft, Anthropic і NVIDIA - серйозний крок у перегонах ШІ. Microsoft отримує другий сильний ШІ-напрям поруч із OpenAI, NVIDIA укріплює домінування в апаратній частині, а Anthropic - доступ до глобальної інфраструктури та вихід на всі провідні хмарні сервіси. Для бізнес-користувачів це означає більше вибору та швидший доступ до передових моделей у будь-якому хмарному середовищі.