Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Anthropic, Microsoft та NVIDIA оголосили про стратегічне партнерство: Azure отримає Claude, а компанія Хуанга — $30 млрд

09:48 20.11.2025 |

Новини IT

Напередодні презентації Microsoft Ignite 2025 компанія зробила гучну заяву: вона розширює партнерство з Anthropic - одним із найсильніших конкурентів OpenAI на ринку ШІ. Microsoft планує інвестувати в Anthropic до $5 млрд і розгорнути всі їхні моделі в Azure.

На початку року Microsoft вже дозволила використовувати Claude у Microsoft 365 Copilot і Copilot Studio як альтернативу моделям OpenAI. Але API Claude до цього моменту працювали лише на AWS і Google Cloud. Нове партнерство повністю змінює ситуацію: тепер Claude з'являється й в Azure - на інфраструктурі NVIDIA.

Корпорація обіцяє клієнтам Azure більший вибір моделей і доступ до повної лінійки Anthropic: Claude Sonnet 4.5, Claude Opus 4.1 та Claude Haiku 4.5. Це важливо, адже Anthropic тепер працює з NVIDIA над оптимізацією своїх моделей під майбутні GPU-архітектури, щоб отримати кращу продуктивність, енергоефективність і нижчу собівартість роботи.

У межах домовленостей Anthropic бере на себе один із найбільших контрактів у сфері ШІ: компанія готова закупити Azure-обчислень на $30 млрд та замовити додаткові ресурси до 1 ГВт. Ці потужності працюватимуть на платформах NVIDIA Grace Blackwell та Vera Rubin.

Anthropic наголошує, що саме Claude тепер стає єдиною передовою моделлю, яка доступна на трьох провідних хмарних платформах світу. NVIDIA та Microsoft, зі свого боку, також вкладаються в розвиток Anthropic - NVIDIA до $10 млрд, Microsoft - до $5 млрд.


Microsoft підтверджує: OpenAI залишається ключовим партнером, але тепер Claude отримує стабільне місце в усіх сервісах Copilot, включно з GitHub Copilot, Microsoft 365 Copilot і Copilot Studio. Це фактично робить Anthropic повноцінним другим гравцем у внутрішній екосистемі ШІ Microsoft.


Попри нове партнерство, Anthropic не планує розривати зв'язки з AWS - платформа Amazon і надалі слугуватиме основною хмарою для тренування моделей.

Розширення партнерства між Microsoft, Anthropic і NVIDIA - серйозний крок у перегонах ШІ. Microsoft отримує другий сильний ШІ-напрям поруч із OpenAI, NVIDIA укріплює домінування в апаратній частині, а Anthropic - доступ до глобальної інфраструктури та вихід на всі провідні хмарні сервіси. Для бізнес-користувачів це означає більше вибору та швидший доступ до передових моделей у будь-якому хмарному середовищі.
За матеріалами: itc.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0948
  0,0024
 0,01
EUR
 1
 48,7374
  0,0540
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7722  0,01 0,02 42,3137  0,00 0,01
EUR 48,3881  0,19 0,39 49,0041  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,01 0,01 42,1100  0,01 0,02
EUR 48,6400  0,18 0,37 48,6550  0,19 0,39

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес