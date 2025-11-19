Windows 11 отримає ШІ-агентів на панелі завдань і нові можливості Copilot

Microsoft оголосила про масштабне оновлення Windows 11, у межах якого операційна система отримує новий підхід до роботи зі штучним інтелектом. Компанія називає новий напрям "агентною ОС" - це середовище, де ШІ-агенти можуть виконувати завдання, взаємодіяти з файлами та керувати компонентами системи від імені користувача.

Як пише The Verge, ключове нововведення системи - ШІ-агенти на панелі завдань Windows 11. Вони запускаються через функцію Ask Copilot, працюють у фоні та відображають свій статус у компактному вікні. Наприклад, агент може виконувати пошук даних, автоматизувати рутинні операції з файлами або обробляти задачі Microsoft 365.

Інтеграція є опціональною, користувачі зможуть вимкнути агентів у налаштуваннях за бажання. Microsoft також додає підтримку ШІ-агентів від інших компаній, а інфраструктура базується на Model Context Protocol (MCP), який дає змогу агентам взаємодіяти з інструментами системи через керований реєстр на пристрої.

ШІ-агенти працюватимуть у власному "робочому просторі" - ізольованому та контрольованому середовищі з окремими обліковими записами Windows для кожного агента. Це зроблено для безпеки, а також щоб уникати впливу помилок ШІ на основну систему.

Microsoft також розширює впровадження Copilot у системні застосунки. У Провіднику файлів Copilot може підсумувати документ, відповісти на питання про його вміст або підготувати чернетку листа на основі файлу. На ПК Copilot Plus функція Click to Do перетворює будь-яку побачену таблицю у документ Excel для подальшої обробки. Водночас у Word з'являється автоматичне генерування alt-тексту для зображень, а Outlook отримує ШІ-підсумки листування.