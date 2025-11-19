Авторизация

Google запускає Gemini 3: нову "найрозумнішу" модель штучного інтелекту

11:48 19.11.2025 |

Новини IT

Gemini 3 Pro - мультимодальна модель, яка здатна обробляти текст, зображення та аудіо одночасно. Компанія наводить приклади використання: переклад фото з рецептами в електронну кулінарну книгу, створення інтерактивних навчальних карток на основі відеолекцій. У застосунку Gemini доступні функції для створення повноцінних програм та інтерфейсів, включно з інструментом Canvas і новою функцією "генеративних інтерфейсів".


У режимі AI в пошуку Google модель формує візуальні відповіді, включаючи таблиці, зображення, сітки та симуляції. Оновлена система розподілу запитів краще розбиває складні питання та уточнює наміри користувача.

Gemini 3 Pro отримала зміни в стилі відповідей: у Google зазначають, що відповіді стали коротшими, інформативнішими та орієнтованими на зміст. Також модель демонструє оновлені можливості міркування та планування, а також агентні функції - вона може виконувати дії в застосунку, наприклад, аналізувати листи або готувати інформацію для подорожей.

Модель вже з'явилася у застосунку Gemini. Користувачі в США з підпискою на Google AI Pro та AI Ultra можуть активувати Gemini 3 Pro у режимі AI Search. Функція Gemini Agent наразі доступна для підписників AI Ultra.
За матеріалами: gagadget.com
 

