Microsoft відбилася від найбільшої в історії DDoS-атаки потужністю 15,7 Тб/c

Microsoft заявляє, що 24 жовтня 2025 року на хмарну платформу Azure була здійснена DDoS-атака потужністю 15,7 Тбіт/с. ЇЇ запустив ботнет Aisuru використовуючи 500 тисяч IP-адрес, повідомляє Security Affairs.





Служба захисту від DDoS-атак Azure виявила та пом'якшила масштабну багатовекторну атаку з піком у 15,72 Тбіт/с та 3,64 мільярда індексів на секунду. Це стало найбільшою хмарною DDoS-атакою в історії, націленою на один австралійський вузол.





"Зловмисники масштабуються разом із самим інтернетом. Зі зростанням швидкості оптоволоконного зв'язку до дому та потужнішими пристроями інтернету речей, базовий рівень розміру атаки продовжує зростати", - йдеться у заяві Microsoft. "З наближенням святкового сезону вкрай важливо підтвердити, що всі програми та робочі навантаження, що підключені до інтернету, належним чином захищені від DDoS-атак".





Атаку здійснив Aisuru, ботнет IoT класу Turbo Mirai, який використовує скомпрометовані домашні маршрутизатори та камери. Він уникає урядових та військових цілей. Проте провайдери інтернету зазнали серйозних проблем через атаки зі швидкістю понад 1,5 Тбіт/с, що виходили від заражених пристроїв користувачів.