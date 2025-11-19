Єврокомісія почала розслідування діяльності хмарних сервісів Amazon, Microsoft

Європейська комісія розпочала три розслідування діяльності хмарних сервісів Amazon Web Services (AWS) від компанії Amazon.com Inc. і Azure від Microsoft Corp. в рамках закону про цифрові ринки (DMA), який покликаний обмежити вплив технологічних гігантів і забезпечити рівні умови для невеликих конкурентів.

Зокрема одне з них надасть змогу оцінити, чи здатний DMA ефективно боротися з антиконкурентною практикою в секторі хмарних обчислень.

"Ми розглянемо необхідність оновлення чинних правил DMA, щоб Європа могла йти в ногу з швидко мінливими практиками в хмарному секторі", - заявила глава антимонопольного відомства ЄС Тереза Рібера.

Єврокомісія зазначила, що має намір завершити розслідування протягом 12 місяців.

AWS - найбільший у світі постачальник хмарних послуг, за яким слідують Azure і Google Cloud від Alphabet Inc.

