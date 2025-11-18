Велика біткоїн-майнінгова компанія Bitfarm переходить цілком на штучний інтелект. Третій квартал поточного року для неї виявився надто збитковим - компанія втратила $46 млн. Через фактичну збитковість майнінгу криптовалют Bitfarm вирішила сконцентруватися на ШІ-технологіях.

Bitfarm оголосила, що до 2027 року повністю змінить бізнес-модель - з майнінгу на надання дата-центрів і послуг для ШІ. Bitfarm використає потужність у 341 МВт для ШІ після збитку $46 млн у третьому кварталі. У компанії поясняють перехвд тим, що ШІ зараз приносить більше прибутку, ніж біткоїн, особливо якщо маєш готову інфраструктуру. Хоча це не найбільший майнер у США, компанія все ж має значні масштаби: 12 дата-центрів, які працюють виключно на видобуток біткоїна. За даними Decrypt, поточна енергопотужність Bitfarm становить 341 мегават (МВт). Це дозволяє компанії розгорнути кілька тисяч серверних стійок Nvidia GB300 NVL72 без критичних інфраструктурних змін.





"Ми продовжуємо реалізовувати нашу інфраструктурну стратегію у сфері HPC/AI з повністю профінцюгованим ланцюжком постачання й плануємо переобладнати наш майданчик у Вашингтоні для підтримки Nvidia GB300 із передовою рідинною системою охолодження", - заявив CEO Bitfarms Бен Ганьйон.





Bitfarm офіційно повідомила повідомила про чистий збиток у $46 млн за підсумками третього кварталу - це майже на 91% більше, ніж у третьому кварталі 2024 рок

у. Незважаючи на те, що біткоїн на початку жовтня досяг історичного максимуму, волатильність не дозволила компанії стабільно покривати операційні витрати. Окрім цього, нові майнери T21 показали себе гірше від очікувань, що призвело до зниження прогнозу хешрейту на першу половину 2025 року на 14%. Нагадуємо, що інший майнер-гігант - компанія Galaxy - теж нещодавно анонсувала перехід від майнінгу до ШІ, а трохи раніше це зробила Canaan.





"Попри те, що цей майданчик становить менше ніж 1% нашого потенційного портфеля, ми вважаємо, що його конверсія в модель GPU-as-a-service може дати нам більший чистий операційний дохід, ніж будь-коли за весь час майнінгу біткоїна", - сказав Ганьйон.





Попри складнощі, компанія заявляє, що перехід до ШІ відкриває для неї значно стабільніший та передбачуваніший ринок. На думку керівництва, попит на обчислювальні потужності лише зростатиме, тоді як прибутковість класичного майнінгу стає дедалі менш передбачуваною. Bitfarm очікує, що стратегічна трансформація дозволить їй повернутися до стійкого зростання вже у найближчі роки.