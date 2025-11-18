Авторизация

X запускає Chat – нові зашифровані приватні повідомлення

17:51 17.11.2025

Новини IT

 

X представила Chat - оновлену та захищену версію приватних повідомлень на платформі.

Нова функція вже працює на iOS та у вебверсії, а на Android з'явиться трохи згодом. Chat повністю прийде на зміну старій системі повідомлень X.

Компанія каже, що Chat підтримує наскрізне шифрування (E2EE) для повідомлень і файлів, але на сторінці підтримки уточнюється, що це не стосується метаданих - наприклад, хто отримав повідомлення чи коли його надіслано. Також сервіс не захищений від атак посередника - якщо "зловмисник-інсайдер або сама X" зламає зашифровану розмову, користувачі не матимуть способу це виявити. Втім, у майбутньому обіцяють додати інструменти для перевірки автентичності повідомлень і пристроїв.

Серед додаткових функцій приватності - повідомлення, що зникають. Вони автоматично стираються через обраний час. Також можна ввімкнути сповіщення про скріншоти або взагалі заборонити їх. Повідомлення можна редагувати й видаляти. Платформа підтримує голосові та відеодзвінки, а згодом додадуть й голосові нотатки.

До речі, X вперше представила зашифровані приватні повідомлення у 2023 році, але призупинила цю функцію в травні цього року, працюючи над "покращеннями".

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Twitter
 

