Samsung підвищує ціни на чипи пам'яті до 60% на тлі дефіциту

11:49 17.11.2025 |

Новини IT

Samsung Electronics цього місяця підвищила ціни на певні чипи пам'яті, які зараз у дефіциті через глобальну гонку зі створенням дата-центрів для штучного інтелекту, на цілих 60% порівняно з вереснем, повідомили двоє джерел, обізнаних з ситуацією.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Акції Samsung, SK Hynix і американських чіпмейкерів різко піднялися після цієї новини, що підтверджує, як бум у сфері ШІ спричинив величезний попит на чіпи, спеціально розроблені для завдань ШІ, а також на чіпи пам'яті, що використовуються в цих пристроях.

Це підвищення цін відбулося після того, як Samsung, найбільший виробник чіпів пам'яті в світі, вирішила відкласти офіційне оголошення цін на контракти постачання в жовтні. Зазвичай ціни оголошуються щомісяця.

Зростання цін на ці чіпи пам'яті, які переважно використовуються в серверах, ймовірно, збільшить навантаження на великі компанії, що будують інфраструктуру для дата-центрів. Також це загрожує підвищенням вартості інших продуктів, таких як смартфони та комп'ютери, де ці чіпи також використовуються.

Багато найбільших виробників серверів та будівельників дата-центрів "тепер змирилися з тим, що вони не отримають достатньо продукції. Премії за цінами, що сплачуються, є надзвичайно високими", - сказав Тобі Гоннерман, президент дистриб'ютора напівпровідників Fusion Worldwide.

Контрактні ціни Samsung на модулі пам'яті DDR5 об'ємом 32 ГБ у листопаді зросли до 239 доларів, порівняно з 149 доларами в вересні, додав він.

Після початкового звіту Reuters у п'ятницю акції американських чіпмейкерів піднялися, при цьому акції Micron Technology зросли на 4%. Вранці в понеділок акції Samsung піднялися на 3%, а SK Hynix подорожчала на 6%. Усі три акції відновлюються після попередніх падінь через занепокоєння щодо завищених оцінок ШІ.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Samsung
 

