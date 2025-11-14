Фінансові новини
- |
- 14.11.25
- |
- 17:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
OpenAI запускає групові чати в ChatGPT для спільного спілкування з ШІ
16:59 14.11.2025 |
OpenAI анонсувала запуск групових чатів у ChatGPT, що дозволить спілкуватися зі штучним інтелектом разом з колегами, друзями чи родиною. Функція спершу буде доступна в Японії, Новій Зеландії, Південній Кореї та на Тайвані.
Групові чати працюватимуть окремо від приватних розмов, і чат-бот не використовуватиме дані з особистих діалогів. Щоб створити груповий чат, достатньо натиснути на значок людей у верхньому правому куті будь-якої поточної бесіди.
Коли ви додаєте учасника до чату, ChatGPT створює копію розмови в новому груповому чаті, щоб оригінальна бесіда залишалася незмінною. Запросити можна від однієї до двадцяти осіб через спеціальне посилання. Крім того, запрошені користувачі теж можуть надсилати запрошення іншим.
Коли користувач уперше приєднується до групового чату або створює його, система запропонує створити короткий профіль з ім'ям, нікнеймом та фото, щоб інші бачили, хто бере участь у розмові. Усі групові чати відображатимуться в окремому розділі на бічній панелі, звідки до них легко перейти.
ChatGPT відповідатиме за допомогою GPT-5.1 Auto - система сама обиратиме найдоречнішу модель залежно від запиту та тарифного плану користувача. У групових чатах також доступні пошук, завантаження фото й файлів, створення зображень та голосове введення.
Ліміти швидкості діють лише на відповіді ChatGPT - повідомлення між учасниками групи не обмежуються. Водночас кожна відповідь ChatGPT зараховується до ліміту того користувача, якому вона адресована.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Франції анонсували візит Зеленського 17 листопада
|Росія призупинила експорт нафти у порту Новоросійськ після атаки дронів
|Збито/подавлено 419 із 449 цілей противника, є влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях - ПС ЗСУ
|Зеленський заявив про удар по рф «довгими Нептунами»: Наша відповідь на російський терор
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|OpenAI запускає групові чати в ChatGPT для спільного спілкування з ШІ
|Google додала у NotebookLM функцію глибоких досліджень
|Valve представила Steam Frame: чіткіше зображення в напрямку погляду та SteamOS на ARM
|Valve представила Steam Controller: магнітні стіки, стійкі до дрифту, та інші цікаві технології
|Steam Machine: Valve представила нову консоль, конкурента Xbox та PlayStation
|AMD представила Ryzen 5 7500X3D — найвигідніший ігровий процесор з 3D V-Cache на платформі AM5
|GM просить постачальників автозапчастин відмовитися від комплектуючих з Китаю, - Reuters
Бізнес
|OpenAI представила GPT-5.1: розгалуження на дві гілки для кращого спілкування або складних завдань
|Експерти не вірять у швидке досягнення суперінтелекту, про який говорять техлідери
|FT: Єврокомісія проведе нове розслідування щодо Google. Воно стосується новинних сайтів
|Google подала до суду на китайського розробника, причетного до шахрайства на $1 млрд у 121 країні
|Два відомі голлівудські актори продали свої голоси ШІ-компанії ElevenLabs
|AMD представила дорожню карту процесорів: Zen 6 на 2 нм техпроцесі вже зовсім скоро
|Google Photos отримує масштабне оновлення, що включає інтеграцію моделі штучного інтелекту Nano Banana