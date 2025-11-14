Авторизация

OpenAI запускає групові чати в ChatGPT для спільного спілкування з ШІ

16:59 14.11.2025 |

Новини IT

OpenAI запускає групові чати в ChatGPT для спільного спілкування з ШІ

 

OpenAI анонсувала запуск групових чатів у ChatGPT, що дозволить спілкуватися зі штучним інтелектом разом з колегами, друзями чи родиною. Функція спершу буде доступна в Японії, Новій Зеландії, Південній Кореї та на Тайвані.

Групові чати працюватимуть окремо від приватних розмов, і чат-бот не використовуватиме дані з особистих діалогів. Щоб створити груповий чат, достатньо натиснути на значок людей у верхньому правому куті будь-якої поточної бесіди.

Коли ви додаєте учасника до чату, ChatGPT створює копію розмови в новому груповому чаті, щоб оригінальна бесіда залишалася незмінною. Запросити можна від однієї до двадцяти осіб через спеціальне посилання. Крім того, запрошені користувачі теж можуть надсилати запрошення іншим.

OpenAI запускає групові чати в ChatGPT для спільного спілкування з ШІ

 

Коли користувач уперше приєднується до групового чату або створює його, система запропонує створити короткий профіль з ім'ям, нікнеймом та фото, щоб інші бачили, хто бере участь у розмові. Усі групові чати відображатимуться в окремому розділі на бічній панелі, звідки до них легко перейти.

ChatGPT відповідатиме за допомогою GPT-5.1 Auto - система сама обиратиме найдоречнішу модель залежно від запиту та тарифного плану користувача. У групових чатах також доступні пошук, завантаження фото й файлів, створення зображень та голосове введення.

Ліміти швидкості діють лише на відповіді ChatGPT - повідомлення між учасниками групи не обмежуються. Водночас кожна відповідь ChatGPT зараховується до ліміту того користувача, якому вона адресована.
За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: OpenAI
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0641
  0,0264
 0,06
EUR
 1
 48,8827
  0,2283
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 09:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7014  0,04 0,09 42,2579  0,04 0,09
EUR 48,5954  0,13 0,27 49,2236  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0050  0,07 0,15 42,0350  0,06 0,15
EUR 48,8200  0,05 0,11 48,8600  0,07 0,14

Бізнес