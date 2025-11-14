Авторизация

Google додала у NotebookLM функцію глибоких досліджень

16:02 14.11.2025 |

Новини IT

Google додала у NotebookLM функцію глибоких досліджень

 

Google оновила NotebookLM, додавши новий інструмент для спрощення складних досліджень, а також розширила підтримку нових типів файлів.

NotebookLM - це інструмент на базі ШІ для створення нотаток і проведення досліджень. Нова функція, Deep Research, автоматизує складні онлайн-дослідження: вона може підготувати детальний звіт або запропонувати відповідні статті, документи та вебсайти, фактично виступаючи як персональний дослідник.

Deep Research бере питання користувача, створює план дослідження, а тоді переглядає вебсайти від його імені, після чого готує звіт з врахуванням джерел. Це дозволяє створювати глибоку та організовану базу знань, не відволікаючись від роботи.

Google додала у NotebookLM функцію глибоких досліджень

 

Доступ до нової функції Deep Research можна отримати, розпочавши пошук у панелі джерел і обравши "Веб" як джерело. Крім того, інструмент дозволяє обирати стиль проведення дослідження. Для швидкого пошуку можна скористатися функцією Fast Research.

Оновлення також додає підтримку більшої кількості файлів, зокрема Google Sheets, Drive, PDF із хмари та Microsoft Word. За словами Google, це дозволить користувачам створювати зведення з електронних таблиць і швидко копіювати та вставляти кілька файлів Drive як URL-адреси.

Нагадаємо, раніше цього року Google також запустила функцію Video Overviews у NotebookLM, що допомагає працювати з нотатками та дослідницькими матеріалами.

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Google
 

