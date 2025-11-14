Фінансові новини
Google додала у NotebookLM функцію глибоких досліджень
16:02 14.11.2025 |
Google оновила NotebookLM, додавши новий інструмент для спрощення складних досліджень, а також розширила підтримку нових типів файлів.
NotebookLM - це інструмент на базі ШІ для створення нотаток і проведення досліджень. Нова функція, Deep Research, автоматизує складні онлайн-дослідження: вона може підготувати детальний звіт або запропонувати відповідні статті, документи та вебсайти, фактично виступаючи як персональний дослідник.
Deep Research бере питання користувача, створює план дослідження, а тоді переглядає вебсайти від його імені, після чого готує звіт з врахуванням джерел. Це дозволяє створювати глибоку та організовану базу знань, не відволікаючись від роботи.
Доступ до нової функції Deep Research можна отримати, розпочавши пошук у панелі джерел і обравши "Веб" як джерело. Крім того, інструмент дозволяє обирати стиль проведення дослідження. Для швидкого пошуку можна скористатися функцією Fast Research.
Оновлення також додає підтримку більшої кількості файлів, зокрема Google Sheets, Drive, PDF із хмари та Microsoft Word. За словами Google, це дозволить користувачам створювати зведення з електронних таблиць і швидко копіювати та вставляти кілька файлів Drive як URL-адреси.
Нагадаємо, раніше цього року Google також запустила функцію Video Overviews у NotebookLM, що допомагає працювати з нотатками та дослідницькими матеріалами.
