Valve представила Steam Controller: магнітні стіки, стійкі до дрифту, та інші цікаві технології

Steam Controller виконаний у формфакторі, схожому на традиційний, але не зовсім. Він отримав кілька цікавих технологій та зручних можливостей.

Мабуть, без власного контролера вбивця консолей Steam Machine була б неповноцінною. Він не прив'язаний до цього кубічного ПК, але якнайкраще його доповнює, створюючи разом із Steam Frame та Steam Deck завершену ігрову екосистему Valve.

Це друга спроба компанії створити контролер. Перше покоління мало два великих круглих трекпади, лише один джойстик, незвичайну опуклу форму, його випуск зрештою був припинений.

"Уявіть, що хтось бере Steam Deck, вирізає екран та з'єднує обидва кінці разом, і ви зрозумієте, що це" - пише The Verge та наголошує, що контролер отримав необхідні зміни компонування, котрі б компенсували різницю у хваті.

Цікавий елемент, котрий одразу впадає в око, - дві сенсорні зони, розташовані прямо під стіками, нахилені під кутом близько 15°. Також Steam Controller отримав покращений D-pad, чотири основні кнопки на передній панелі, два тригери, два бампери та чотири кнопки позаду. Перші оглядачі відзначають, що контролер краще лежить в руках, ніж попередник. Це важко побачити на фото, але контролер досить великий.

Valve першою впровадила магнітні стіки, стійкі до дрифту, та випередила у цьому Sony, Microsoft і Nintendo. Також контролер Steam отримав два нових місткісних датчики всередині кожного тримача, котрі визначають повний хват, або коли частина пальців відпущена. Valve називає цю віртуальну "кнопку" Grip Sens, на неї можна призначити будь-яку функцію. Цікаво, що нововведення запропонував співробітник компанії, який хотів у зручний спосіб активізувати гіроскопічне прицілювання, без рухів великими пальцями.

Плаский конектор Steam Controller з магнітною фіксацією забезпечує одночасно заряджання та наскрізне з'єднання з низькою затримкою з ігровим пристроєм. Він підтримує до чотирьох контролерів одночасно, і Valve стверджує, що можливо використовувати всі чотири на відстані до 5 м без перебоїв. Інженери компанії неофіційно кажуть, що на практиці вони підключали до 16 контролерів одночасно, однак це не гарантується.

Steam Machine має вбудовану антену, спеціально розроблену для підключення фірмового контролера, який має знімний літієвий акумулятор, що забезпечує приблизно 35 годин роботи. Його заряджання також можливе через USB-C, контролер підтримує Bluetooth. Як і для решти новинок, ціна Steam Controller невідома, він теж вийде на початку 2026 року.